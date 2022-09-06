Греция - Украина: онлайн-трансляция матча Евро-2022 по баскетболу (видео)

В поединке решится судьба первого места в группе

Во вторник, 6 сентября, в Милане (Италия) на арене "Форум ди Асаго" сборная Украины, которая ударно выступает на ЧЕ-2022 по баскетболу, сыграет матч 4-го тура группового раунда против Греции.

Прямая видеотрансляция поединка доступна на YouTube-канале Xsport. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Онлайн видеотрансляция матча Евро-2022 по баскетболу Греция — Украина

Украинцы и греки пока без поражений выступают на Евробаскете-2022. Победитель поединка возглавит группу С и с большой долей вероятности выйдет в плей-офф ЧЕ-2022 с первого места. К слову, из группы выйдут 4 лучших команды. Сборная Украины после трех побед подряд гарантировала себе участие в плей-офф. Греция также обеспечила себе выход из группы.

Турнирное положение команд в группе С на Евробаскете 2022

Напомним, в 1-м матче группового раунда украинцы разгромили команду Великобритании (90:61), а затем в тяжелейшем поединке одолели эстонцев (73-74). В третьем туре "Желто-синие" добыли волевую победу над Италией (73:84).

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