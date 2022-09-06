Звезда НБА уничтожил сборную Украины на Евро-2022 (видео)

Яннис Адетокунбо в составе команды Греции провел шикарный матч

Во вторник, 6 сентября, сборная Украины по баскетболу уступила команде Греции в матче 4-го тура группового раунда чемпионата Европы-2022.

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины. Итоговый счет — 99:79 (23:20, 16:26, 32:11, 28:22) в пользу греков.

Украинцы дали бой более именитым соперникам. Ключевой стала третья четверть, где греки просто уничтожили нашу команду. В составе Греции выделялся Яннис Адетокунбо, выступающий в НБА за "Милуоки Бакс". На счету тяжелого форварда 41 очко. У лидера сборной Украины, Святослава Михайлюка, 16 очков.

Полное видео матча Евро-2022 по баскетболу Греция — Украина

Украинцы и греки выясняли, кто возглавит группу С после 4-го тура. После победы Греция гарантировала себе выход в плей-офф ЧЕ-2022 с первого места. К слову, из группы выйдут 4 лучших команды. Сборная Украины после трех побед также гарантировала себе участие в плей-офф.

Турнирное положение команд в группе С на Евробаскете-2022

Напомним, в 1-м матче группового раунда украинцы разгромили команду Великобритании (90:61), а затем в тяжелейшем поединке одолели эстонцев (73-74). В 3-м туре "Желто-синие" добыли волевую победу над Италией (73:84).