Прорив століття: у якому виді спорту чоловіки вперше виступлять на Олімпіаді

У Парижі-2024 чоловіки будуть представлені у синхронному плаванні

Міжнародний олімпійський комітет дозволив чоловікам брати участь у групових змаганнях у синхронному плаванні на Олімпійських іграх. Спортсмени вперше в історії синхронного плавання стануть учасниками змагань на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Раніше збірна України із синхронного плавання виступила на міжнародних змаганнях під пісню "Червона калина".

"Це оголошення знаменує собою віху в історії синхронного плавання. Еволюція виду спорту у напрямку інклюзивності йде швидкими темпами, і це рішення МОК та Міжнародної федерації плавання допоможе нам стати прикладом для всього олімпійського руху.

Водні види спорту універсальні, і чоловіки чудово зарекомендували себе у синхронному плаванні. Я з нетерпінням чекаю на можливість побачити це нововведення, яке буде представлено всьому світу в Парижі. Включення чоловіків — це велика заслуга всіх, хто багато років працював над тим, щоб це сталося", — сказав президент Міжнародної федерації плавання Хусейн Аль-Мусаллам.

У командних змаганнях на Олімпіаді-2024 буде по вісім учасників із них може бути щонайбільше двоє чоловіків.

Нагадаємо, що збірна України цього року зібрала значну кількість медалей на чемпіонаті світу.