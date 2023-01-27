"Шахтар" — "Копер": пряма трансляція товариського матчу

Донецький клуб зіграє з віцечемпіоном Словенії

У п’ятницю, 27 січня, донецький "Шахтар" зіграє другий товариський матч на зборах. Перший поєдинок "гірники" програли віденській "Аустрії".

Тепер суперником донецького клубу стане словенський "Копер", який минулого сезону виборов срібні медалі національної першості.

Товариська зустріч розпочнеться о 16.30 за київським часом.

ВІДЕО ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ "ШАХТЕР" — "КОПЕР"

ФК "Копер" засновано 1955 року в однойменному місті на півдні Словенії. 2010 року команда єдиний раз ставала чемпіоном країни. Також у "Копера" чотири перемоги у Кубку Словенії та ще двічі команда ставала володаркою Суперкубку країни.

Минулого сезону "Копер" фінішував на другому місці національної першості, поступившись трьома очками "Марібору". Разом із срібними нагородами клуб потрапив до кваліфікації Ліги конференцій, де вилетів після першого етапу: поразка "Вадуцу" (Ліхтенштейн) за результатами двох матчів.

У сезоні-2022/23 "Копер" також йде другим у чемпіонаті Словенії (20 матчів, 10 перемог, 5 нічиїх, 5 поразок; різниця м’ячів: 31–18), проте шансів на титул майже немає – відставання від лідера люблянської "Олімпії" складає 13 очок. Найкращі бомбардири – півзахисник Андрій Котник (10 голів) та форвард Аніс Ясарагіч (8).

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