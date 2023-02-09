Григорій Козловський: Це історична перемога, скептиків робимо нашими симпатиками!

Львівський клуб порадував українців, перемігши іменитого суперника в єврокубках

На днях футбольний клуб "Рух"(Львів) U-19 у серії післяматчевих пенальті переміг міланський "Інтер" і пройшов в 1/8 Юнацької ліги УЄФА. Основний час завершився внічию 1:1, а в серії пенальті сильнішими виявилися львів’яни – 4:3.

Григорій Козловський, найпалкіший уболівальник і засновник футбольного клубу "Рух", після перемоги емоційно прокоментував історичний успіх юнацької команди.

– Після такої перемоги пульс насправді зашкалює. Хочу подякувати хлопцям. Враховуючи ті кадрові проблеми, з яким зіткнулася команда, фактично випали три основні футболісти. Було важко, але у хлопців горів вогонь, вони билися, як козаки. За честь клубу, за честь країни. Я думаю, що в такої команди, в таких хлопців є майбутнє. Такі футболісти направду прославлятимуть нашу країну. Я гордий за них, за характер, який показала наша команда, — зазначив Григорій Козловський.

Командне фото ФК Рух перед матчем з Інтером

Меценат додав: "Ця гра та результат є також відповіддю тим скептикам, які з недовірою ставилися до нашого потрапляння в Юнацьку лігу УЄФА, а ще скептичніше ставилися до результатів. Я гордий, що ми не підвели тих, хто в нас вірив. А ще за те, що скептиків, які нам не вірили, ми тепер зробили нашими симпатиками".

"Справді – для нас, це як сон. І цей сон триває. Я сказав хлопцям у роздягальні: я дякую Богу та молю Бога, щоби ми ще довго не прокидалися. Думаю, що цей сон буде тривати. І не тільки цього року, а й у майбутньому. Бо наша Академія, діти, яких ми виховуємо, направду мають майбутнє. Цей фанатизм, ця віра в наших українських хлопців передаються футболістам", — підкреслив львівський бізнесмен.

Футболіст Руху Сергій Панченко наносить удар у матчі з Інтером

Григорій Козловський відзначив успіх українських футболістів: "Ви бачили, в "Інтера" грали 12 збірників різних країн Європи. Це зібрані футболісти – з Ірландії, Сербії, Хорватії, Франції, інших країн. А в нас – наші рідненькі українські дітки, які, власне, в таких матчах стають справжніми футболістами. Я насправді гордий за наш український футбол! Незважаючи на всі проблеми, на війну, яка триває у нас, він живе та бореться".

Додамо, що "Інтер" являється найіменитішим опонентом ФК "Рух" за всю історію. Але футболісти львівської команди проявили характер і зуміли здобути перемогу в емоційному матчі.

Юнацька ліга УЄФА. 1/16 фіналу

8 лютого 2023 року. Стальова Воля, Польща.

"Рух" U-19 (Львів, Україна) – "Інтер" U-19(Мілан, Італія) – 1:1 (1:0) – пенальті 4:3.

Голи: Панченко, 30 – Еспозіто, 52.

Попередження: Холод, 56; Русяк, 80; Підгурський, 90; Сапуга, 90+3.

Склад ФК "Рух" U-19: Герета (Ванівський, 90+2), Роман, Холод, Слюбик, Кітела, Підгурський (кап.), Сапуга, Столярчук, Добрянський (Касарда, 68), Русяк, Панченко (Квас, 81).

ФК Рух радіє перемозі над Інтером в Юнацькій лізі УЄФА

Тепер на львівський клуб чекає 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 13 лютого, а потенційні суперники вражають.

Нагадаємо, доросла команда ФК "Рух" за підсумками першої половини сезону йде у другій половині турнірної таблиці чемпіонату України.