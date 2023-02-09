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"Барселона", "Ліверпуль" чи може "ПСЖ": з ким зіграє наступний матч львівський "Рух"

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Автор
ФК Рух Новина оновлена 09 лютого 2023, 17:12

Український клуб чекає на суперника з плей-офф Юнацької ліги УЄФА

Неймовірного успіху досяг львівський "Рух" у єврокубках. Український клуб обіграв італійський "Інтер" і вийшов до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Жеребкування цієї стадії плей-офф турніру відбудеться 13 лютого у Ньоні. "Рух" як дебютант Юнацької ліги УЄФА потрапив до числа несіяних команд, а значить може зіграти з грандами світового футболу.

Сіяні клуби

  • "Барселона" (Іспанія)
  • "Манчестер Сіті" (Англія)
  • "Ліверпуль" (Англія)
  • "Парі Сен-Жермен" (Франція)
  • "Спортінг" (Португалія)
  • "Атлетіко" (Іспанія)
  • "Реал" (Іспанія)
  • "Мілан" (Італія)

Несіяні

  • "Генк" (Бельгія)
  • "РБ Зальцбург" (Австрія)
  • "Борусія" Д (Німеччина)
  • "АЗ Алкмар" (Нідерланди)
  • "Аякс" (Нідерланди)
  • "Порту" (Португалія)
  • "Рух" (Україна)
  • "Хайдук" (Хорватія)

Нагадаємо, що після перемоги над "Інтером" львівські футболісти виконали знаменитий хіт Степана Гіги.

До речі, "Барселона" та "Реал" намагаються перезапустити проект Суперліги. У новому турнірі гратимуть близько 80 команд.

Нагадаємо, що "динамівець" прославився у Юнацькій лізі УЄФА завдяки втечі від головного арбітра. Раніше ми писали, що форвард збірної України побив росіянина у Туреччині.

Теги:
#Футбол #Юнацька ліга УЄФА #ФК Рух #Рух Львів