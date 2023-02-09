"Барселона", "Ліверпуль" чи може "ПСЖ": з ким зіграє наступний матч львівський "Рух"
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Український клуб чекає на суперника з плей-офф Юнацької ліги УЄФА
Неймовірного успіху досяг львівський "Рух" у єврокубках. Український клуб обіграв італійський "Інтер" і вийшов до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.
Жеребкування цієї стадії плей-офф турніру відбудеться 13 лютого у Ньоні. "Рух" як дебютант Юнацької ліги УЄФА потрапив до числа несіяних команд, а значить може зіграти з грандами світового футболу.
Сіяні клуби
- "Барселона" (Іспанія)
- "Манчестер Сіті" (Англія)
- "Ліверпуль" (Англія)
- "Парі Сен-Жермен" (Франція)
- "Спортінг" (Португалія)
- "Атлетіко" (Іспанія)
- "Реал" (Іспанія)
- "Мілан" (Італія)
Несіяні
- "Генк" (Бельгія)
- "РБ Зальцбург" (Австрія)
- "Борусія" Д (Німеччина)
- "АЗ Алкмар" (Нідерланди)
- "Аякс" (Нідерланди)
- "Порту" (Португалія)
- "Рух" (Україна)
- "Хайдук" (Хорватія)
Нагадаємо, що після перемоги над "Інтером" львівські футболісти виконали знаменитий хіт Степана Гіги.
До речі, "Барселона" та "Реал" намагаються перезапустити проект Суперліги. У новому турнірі гратимуть близько 80 команд.
Нагадаємо, що "динамівець" прославився у Юнацькій лізі УЄФА завдяки втечі від головного арбітра. Раніше ми писали, що форвард збірної України побив росіянина у Туреччині.