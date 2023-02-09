"Барселона", "Ліверпуль" чи може "ПСЖ": з ким зіграє наступний матч львівський "Рух"

Український клуб чекає на суперника з плей-офф Юнацької ліги УЄФА

Неймовірного успіху досяг львівський "Рух" у єврокубках. Український клуб обіграв італійський "Інтер" і вийшов до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Жеребкування цієї стадії плей-офф турніру відбудеться 13 лютого у Ньоні. "Рух" як дебютант Юнацької ліги УЄФА потрапив до числа несіяних команд, а значить може зіграти з грандами світового футболу.

Сіяні клуби

"Барселона" (Іспанія)

"Манчестер Сіті" (Англія)

"Ліверпуль" (Англія)

"Парі Сен-Жермен" (Франція)

"Спортінг" (Португалія)

"Атлетіко" (Іспанія)

"Реал" (Іспанія)

"Мілан" (Італія)

Несіяні

"Генк" (Бельгія)

"РБ Зальцбург" (Австрія)

"Борусія" Д (Німеччина)

"АЗ Алкмар" (Нідерланди)

"Аякс" (Нідерланди)

"Порту" (Португалія)

"Рух" (Україна)

"Хайдук" (Хорватія)

Нагадаємо, що після перемоги над "Інтером" львівські футболісти виконали знаменитий хіт Степана Гіги.

До речі, "Барселона" та "Реал" намагаються перезапустити проект Суперліги. У новому турнірі гратимуть близько 80 команд.

Нагадаємо, що "динамівець" прославився у Юнацькій лізі УЄФА завдяки втечі від головного арбітра. Раніше ми писали, що форвард збірної України побив росіянина у Туреччині.