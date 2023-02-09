"Барселона", "Ливерпуль" или может "ПСЖ": с кем сыграет следующий матч львовский "Рух"
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Украинский клуб ждет соперника по плей-офф Юношеской лиги УЕФА
Невероятного успеха добился львовский "Рух" в еврокубках. Украинский клуб обыграл итальянский "Интер" и вышел в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.
Жеребьевка этой стадии плей-офф турнира состоится 13 февраля в Ньоне. "Рух", как дебютант Юношеской лиги УЕФА, попал в число несеяных команд, а значит может сыграть с грандами мирового футбола.
Сеяные клубы
- "Барселона" (Испания)
- "Манчестер Сити" (Англия)
- "Ливерпуль" (Англия)
- "Пари Сен-Жермен" (Франция)
- "Спортинг" (Португалия)
- "Атлетико" (Испания)
- "Реал" (Испания)
- "Милан" (Италия)
Несеянные
- "Генк" (Бельгия)
- "РБ Зальцбург" (Австрия)
- "Боруссия" Д (Германия)
- "АЗ Алкмаар" (Нидерланды)
- "Аякс" (Нидерланды)
- "Порту" (Португалия)
- "Рух" (Украина)
- "Хайдук" (Хорватия)
Напомним, что после победы над "Интером" львовские футболисты исполнили знаменитый хит Степана Гигы.
Кстати, "Барселона" и "Реал" пытаются перезапустить проект Суперлиги. В новом турнире будут играть около 80 команд.
Напомним, что "динамовец" прославился в Юношеской лиге УЕФА благодаря бегству от главного арбитра. Ранее мы писали, что форвард сборной Украины побил россиянина в Турции.