Укр

"Барселона", "Ливерпуль" или может "ПСЖ": с кем сыграет следующий матч львовский "Рух"

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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ФК Рух Новость обновлена 09 февраля 2023, 17:12

Украинский клуб ждет соперника по плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Невероятного успеха добился львовский "Рух" в еврокубках. Украинский клуб обыграл итальянский "Интер" и вышел в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Жеребьевка этой стадии плей-офф турнира состоится 13 февраля в Ньоне. "Рух", как дебютант Юношеской лиги УЕФА, попал в число несеяных команд, а значит может сыграть с грандами мирового футбола.

Сеяные клубы

  • "Барселона" (Испания)
  • "Манчестер Сити" (Англия)
  • "Ливерпуль" (Англия)
  • "Пари Сен-Жермен" (Франция)
  • "Спортинг" (Португалия)
  • "Атлетико" (Испания)
  • "Реал" (Испания)
  • "Милан" (Италия)

Несеянные

  • "Генк" (Бельгия)
  • "РБ Зальцбург" (Австрия)
  • "Боруссия" Д (Германия)
  • "АЗ Алкмаар" (Нидерланды)
  • "Аякс" (Нидерланды)
  • "Порту" (Португалия)
  • "Рух" (Украина)
  • "Хайдук" (Хорватия)

Напомним, что после победы над "Интером" львовские футболисты исполнили знаменитый хит Степана Гигы.

Кстати, "Барселона" и "Реал" пытаются перезапустить проект Суперлиги. В новом турнире будут играть около 80 команд.

Напомним, что "динамовец" прославился в Юношеской лиге УЕФА благодаря бегству от главного арбитра. Ранее мы писали, что форвард сборной Украины побил россиянина в Турции.

Теги:
#Футбол #Юношеская лига УЕФА #ФК Рух #Рух Львов