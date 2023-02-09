"Барселона", "Ливерпуль" или может "ПСЖ": с кем сыграет следующий матч львовский "Рух"

Украинский клуб ждет соперника по плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Невероятного успеха добился львовский "Рух" в еврокубках. Украинский клуб обыграл итальянский "Интер" и вышел в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Жеребьевка этой стадии плей-офф турнира состоится 13 февраля в Ньоне. "Рух", как дебютант Юношеской лиги УЕФА, попал в число несеяных команд, а значит может сыграть с грандами мирового футбола.

Сеяные клубы

"Барселона" (Испания)

"Манчестер Сити" (Англия)

"Ливерпуль" (Англия)

"Пари Сен-Жермен" (Франция)

"Спортинг" (Португалия)

"Атлетико" (Испания)

"Реал" (Испания)

"Милан" (Италия)

Несеянные

"Генк" (Бельгия)

"РБ Зальцбург" (Австрия)

"Боруссия" Д (Германия)

"АЗ Алкмаар" (Нидерланды)

"Аякс" (Нидерланды)

"Порту" (Португалия)

"Рух" (Украина)

"Хайдук" (Хорватия)

Напомним, что после победы над "Интером" львовские футболисты исполнили знаменитый хит Степана Гигы.

Кстати, "Барселона" и "Реал" пытаются перезапустить проект Суперлиги. В новом турнире будут играть около 80 команд.

Напомним, что "динамовец" прославился в Юношеской лиге УЕФА благодаря бегству от главного арбитра. Ранее мы писали, что форвард сборной Украины побил россиянина в Турции.