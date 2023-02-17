Мене зважували, як корову: дівчині заборонили працювати суддею через зайву вагу

Мартіна Скавеллі розпочала боротьбу з дискримінацією

Рефері другого дивізіону чемпіонату Італії Мартіна Скавеллі вирішила залишити Італійську федерацію волейболу через нападки з приводу невідповідності стандартам. До речі, нещодавно у шахах пролунав скандал через жовто-синє вбрання судді.

Мартіна перевищила нормативні значення індексу маси тіла та окружності живота, через це її хотіли понизити до суддівства регіональних змагань.

"Я втомилася від того, що мене вимірюють і зважують, як корову! Спорт має об’єднувати, а не розділяти. Я не хочу, щоб на мене нападали через кілька сантиметрів або кілька кілограмів.

Як це вплине на суддівство, адже у волейболі суддя не бігає майданчиком, як у футболі?

Я кажу "досить" від себе і від імені всіх товстих людей. Досить обмежень. Досить системи, яка не враховує, чи викликані зайві кілограми проблемами зі здоров’ям чи життєвими ситуаціями. Відтепер моя боротьба з дискримінацією починається", — написала Скавеллі на своїй сторінці у Facebook.

Мартіна Скавеллі

Раніше ми писали, що юний футболіст купив арбітру окуляри, бо той не побачив порушення правил.