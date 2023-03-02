На це страшно дивитися: олімпійський чемпіон упав із трампліну (відео)

Петера Превца зі стадіону терміново доправили до лікарні

На чемпіонаті світу з лижних видів спорту, що проходить у Планиці, мало не сталася трагедія. Словенець Петер Превц упав під час стрибка з трампліну. Раніше на цьому ж трампліні норвежець упав на швидкості 100 км/год.

Превц втратив керування над тілом та лижами відразу після сходу з краю трампліну через проблему з кріпленням лижі до черевика. В результаті спортсмен неконтрольовано полетів униз, жорстко приземлився на спину та пролетів за інерцією до кінця схилу.

Словенська асоціація лижного спорту сповістила всіх про стан спортсмена: "Петер Превц у свідомості після падіння і нормально розмовляє. Його доправили до лікарні, де його буде обстежено".

Превц став національним героєм Словенії після перемоги у загальному заліку Кубка світу у 2016 році та золота чемпіонату світу у тому ж році. В активі Петера чотири олімпійські медалі, включаючи "золото" Пекіна-2022 у складі змішаної команди. Також Превц – триразовий призер чемпіонатів світу.

До речі, нещодавно вперше в історії український стрибун на лижах із трампліну став переможцем Континентального кубка.