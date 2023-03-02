На это страшно смотреть: олимпийский чемпион упал с трамплина (видео)

Петер Превц со стадиона был срочно доставлен в больницу

На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице, едва не произошла трагедия. Словенец Петер Превц упал во время прыжка с трамплина. Ранее на этом же трамплине норвежец упал на скорости 100 км/ч.

Превц потерял управление над телом и лыжами сразу после схода с края трамплина из-за проблемы с креплением лыжи к ботинку. В результате спортсмен неконтролируемо полетел вниз, жестко приземлился на спину и пролетел по инерции до конца склона.

Словенская ассоциация лыжного спорта оповестила всех о состоянии спортсмена: "Петер Превц в сознании после падения и нормально разговаривает. Его доставили в больницу, где он будет обследован".

Превц стал национальным героем Словении после победы в общем зачете Кубка мира в 2016 году и золота чемпионата мира в том же году. В активе Петера четыре олимпийские медали, включая "золото" Пекина-2022 в составе смешанной команды. Также Превц – трехкратный призер чемпионатов мира.

Кстати, недавно впервые в истории украинский прыгун на лыжах с трамплина стал победителем Континентального кубка.