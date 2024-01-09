"У нашому спорті щось не так": знаменита легкоатлетка жорстко пройшлася по чиновниках Росії через пропуск Олімпіади

Росіянку обурило міністерство спорту, а не війна

Триразова чемпіонка світу та олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Марія Ласіцкене пропустить літні Олімпійські ігри у Парижі. Легкоатлетка стала жертвою санкцій, запроваджених проти російських спортсменів.

В інтерв’ю росЗМІ Ласіцкене повідомила, що не має наміру оскаржити відсторонення від ОІ-2024 у Спортивному арбітражному суді (CAS). Крім того, Ласіцкене жорстко наїхала на керівництво російського спорту.

"По-хорошому, захистом атлетів має займатися міністерство спорту, олімпійський комітет і наша федерація. Але вони вкотре не впоралися з цим завданням. Коли спортивні чиновники подорожують світом частіше за атлетів, це говорить про те, що в нашому спорті щось не так", — заявила Ласіцкене.

Про те, що розв’язана Росією війна в Україні є головною причиною міжнародної ізоляції російських спортсменів, легкоатлетка промовчала.

Цікаво, що торік Ласицкене у 2022 році надіслала українській легкоатлетці Ярославі Магучих листа, в якому назвала те, що відбувається у нас у країні "х@йнею". Також вона повідомила, що її мовчання не означає згоди на те, що відбувається в Україні.

Зазначимо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) послабив санкції для російських та білоруських спортсменів. Але президент міжнародної федерації легкої атлетики Себастьян Коу категорично заявив, що представників "королеви спорту" з РФ і Білорусі не буде на Олімпіаді в Парижі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни хочуть провести "альтернативну Олімпіаду".