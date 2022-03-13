Варварством і терором путін хоче добитися поступок від України – але це величезна помилка

Аналітик, експерт у політиці Олеся Яхно впевнена, що росія дуже швидко знизить свої вимоги, — час грає на руку Україні

Російсько-українська війна, відкрито розв’язана шаленим диктатором путіним 24 лютого, триває вже 18-й день.

Паралельно з битвами по всій Україні точаться і дипломатичні бої. Переговорник від України, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк запевняє, що у переговорах України з росією намітився прогрес.

Аналітик, кандидат політичних наук Олеся Яхно розповіла "Телеграфу", чому переговори важливі навіть із божевільним путінським режимом – і до яких результатів вони можуть призвести.

росія втрачає і втратить значно більше

На думку Олесі Яхно, поки що не видно, що росія готова до переговорів.

"Агресор останнім часом дотримується тактики – максимально бомбити, крити ракетами, знищувати Україну, щоб завдати максимальної шкоди і, як вони сподіваються, зміцнити свої переговорні позиції. Але рано чи пізно настане такий момент на переговорах, коли саме у нас будуть більш вигідні позиції", – впевнена експерт.

Вона підкреслює, що час грає на користь Україні в тому сенсі, що з кожним днем фінансово-економічна ситуація в росії стає лише гіршою.

"Ми, звісно, ​​теж страждаємо. В нас руйнується інфраструктура, гинуть люди. Але Україна отримує та отримає економіко-фінансову допомогу від Заходу. І процеси відновлення у нас будуть досить швидкими, а економічні процеси – оборотні. А в росії, враховуючи, що багато санкцій носять довгостроковий характер, кожен день цієї війни в майбутньому дорівнюватиме місяцям, а то й рокам занепаду, — пояснює Олеся Яхно. – На жаль, ми зараз втрачаємо людей, знищуються наші міста, інфраструктура. Психологічно неймовірно важко, хоч переважна більшість українців упевнена – ми переможемо! Але росія втрачає і втратить значно більше".

Поки що, вважає аналітик, серйозних зрушень на переговорах навряд чи варто очікувати. А ось через тиждень-два може настати момент для реального обговорення мирної угоди. Коли сама рф намагатиметься якнайшвидше вийти з цієї історії.

Вимоги-максимум перейдуть у вимоги-мінімум

Олеся Яхно не сумнівається, що незабаром росія озвучуватиме вимоги-мінімум.

"Не максимум, як це було спочатку (відмова України від курсу в НАТО, позаблоковий статус, визнання Криму російським, а т.зв. "Л/ДНР" в адмінкордонах Донецької та Луганської областей, "денафікація" та демілітаризація). На ці фактичні ультиматуми Україна ніколи не піде. І, можливо, росія назве одну-дві умови, які виявляться більш-менш реалістичними", — прогнозує експерт.

На її думку, як на це відповість Україна, залежатиме від стану російської економіки на той момент, а також від загальної військової ситуації.

"Після того збитку, який завдала нам рф, вимагати від нас скорочення військ та роззброєння – явно неадекватно. Відмовитись від повернення Криму та Донбасу українська влада ніколи не зможе. Як і погодитись на "денацифікацію" — фактичне знищення національної ідентичності", — наголошує Олеся Яхно.

Схоже, росія все ще вважає, що за допомогою цинічного обстрілу цивільного населення, блокади міст, варварських способів ведення війни зможе добитися від України якихось поступок. Але це велика помилка, впевнена аналітик.

"Тому що ми ще більше переконуємося, що йти на поступки росіянам не можна. Адже вони вже наробили такого, що українське суспільство назавжди зареклося грати за правилами рф, — наголошує Олеся Яхно. — Але якийсь мінімальний набір поступок, наголошую, може обговорюватися. І росіяни точно намагатимуться якось відповзти".

У переговорах нам, звісно, треба брати участь. Адже час тут працює на нас, до того ж важливо зберегти людські життя, щоб реально запрацювали гуманітарні коридори, зазначає аналітик.

"На що Україна може згодитися? Наприклад, на позаблоковий статус – але певний час. І під найпотужніші, юридично закріплені рядом геополітичних гравців, гарантії безпеки. Щоправда, обговорювати це можна з неадекватним суб'єктом. А коли проти вас використовують касетні та фосфорні бомби, коли лікарні та житлові будинки трощать ракетами – про щось говорити складно. І все ж шукати точки дотику необхідно", — резюмує експерт.

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Як повідомляв "Телеграф", спочатку росія планувала влаштувати в Україні "бліцкриг". А саме: за кілька днів увійти до Києва, диктувати умови подальшого розвитку України. Фактично – позбавити нашу країну державності. Проте за підсумками 17 діб бойових дій уже загинуло понад 12 тисяч російських військових, понад 500 росіян у полоні, а тисячі одиниць військової техніки знищені або перейшли до ЗСУ як трофеї.

І росія, обкладена санкціями, шукає вихід із війни, яку вона стратегічно вже програла.