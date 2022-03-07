Російсько-українська війна: чому Україна вже перемогла

рф тепер на довгі роки залишиться країною-ізгоєм, а українці — героями

Україна переживає 7 березня дванадцяту добу героїчного всенародного протистояння російському військовому вторгненню.

Російські загарбники продовжують зазнавати великих втрат у живій силі, а також завдавати ракетно-бомбових та артилерійських ударів по населених пунктах України.

У понеділок, 7 березня, намічено черговий раунд переговорів.

Експерти розповіли "Телеграфу" про прорахунки агресора і пояснили, чому Росія вже програла.

Ми на своїй землі – і час грає на нас

Політолог, експерт аналітичного порталу "Слово і Діло" Валентин Гладких нагадує, що напередодні вторгнення, за даними різних розвідок, росія зосередила біля наших кордонів близько 200 тисяч військових. Максимум.

"За нашими даними – в окупантів вже понад 11 тисяч загиблих. На одного загиблого, як правило, припадає троє поранених. Частина здалася в полон, частина зникла безвісти, частина – дезертувала. Тобто, загальні втрати росіян становить близько 50-60 тисяч. людина. Це означає, що ще тисяч 100, як мінімум, десь лазить. Так що вони мають ресурс для продовження агресії. Тим більше, є авіація, кораблі, пуски ракет – те, що завдає нам найбільших збитків", – пояснює експерт.

Але для нас важливо, наголошує він, що й українські збройні сили зберігають можливості для спротиву. І що лави територіальної оборони постійно поповнюються. І що десятки тисяч іноземців готові воювати за Україну проти путінської росії.

"Якщо тверезо дивитися на ситуацію, то на сьогоднішній день військовими засобами жодна зі сторін не завдала поразки іншій. Українці зупинили бліцкриг агресора, зламали стратегічні плани противника, внесли корективи в тактичну діяльність противника. з постачанням палива, боєкомплекту, з евакуацією поранених. Російська армія в Україні опинилася в досить складній ситуації. І переможні заяви їхнього керівництва та медіа – рупорів пропаганди – виглядають безглуздо. Тоді як ми продовжуємо ефективно обороняти ключові напрямки та населені пункти", – зазначає Валентин Гладких.

Він підкреслює, що росіяни хотіли б підписати якусь мирну угоду, яка була б вигідна росії і не вигідна нам. Але щоб це зробити, їм треба щось вагоме мати як аргумент.

"А що вони можуть запропонувати? Київ, Харків – обороняються. Захоплений Херсон вийшов на мітинг під українськими прапорами. По суті, росіяни налаштували проти себе ВСЕ населення України. Навіть тих, у кого були проросійські настрої. А такі були, незважаючи на вісім років війни на Донбасі та анексію Криму, але тепер росія зробила все, щоб консолідувати українське суспільство – і настроїти його проти себе, і це вже – свідчення їх катастрофи, їх поразки. На даний момент в Україні немає жодної політсили, на яку росіяни могли б зробити ставку і сформувати проросійську владу. Це тепер апріорі неможливо! Ніколи, — упевнений експерт, — І спроби рф витягнути політичні трупи на кшталт Януковича, Азарова — свідчать про глухий кут стратегії агресора. Про те, що вони не знають, що робити потім. Навіть якщо вдасться захопити наші основні міста. Просто не знають…"

Валентин Гладких

А наше завдання – триматися, наголошує Валентин Гладких. Час грає на нас.

"Ми маємо величезну підтримку та досить великий мобілізаційний потенціал. Ми – на своїй землі! Нам легше організувати логістичні ланцюжки для опору. А окупантам ці ресурси доводиться тягнути здалеку. Причому тягнути територією, яка є для них ворожою. Де у кожному кущі може очікувати небезпека, – пояснює експерт. – Важливо також – позиція цивільного населення. Мирні українці виходять на озброєних до зубів загарбників із жовто-синіми прапорами, без зброї, перекривають дороги окупантам. Це не осередки опору, це – масовий опір. Це війна всієї мільйонної країни проти армії загарбників та їх божевільного ватажка. І це не вирішити банальним насильством, як звикли всередині росії. Вони не розуміють, як бути. Тому що вони зіткнулися не тільки з неймовірною військовою відсічю, але й з небаченим опором громадянського населення".

Ніколи і ніхто тепер не плутатиме Україну з росією

Директор Центру міжнародної безпеки Валерій Кравченко не має сумніву, що ми вже перемогли.

"Я навіть у найсміливіших фантазіях не міг уявити, що у нас є така ППО і такі повітряні сили. Незважаючи на те, що небо зараз – наш головний головний біль, ми даємо відсіч у такому компоненті, в якому в десятки разів слабші, ніж росіяни. І це просто фантастика! За наземними силами – ми їх тим більше б’ємо. Ми на своїй землі, яка буквально горить у них під ногами. Випалюємо загарбників колонами!" – наголошує експерт.

Перемога, за його словами, і в тому, що завдяки міжнародній реакції та нашій мужності – росія тепер держава-ізгой на довгі роки. А Україна – не просто держава-жертва агресії, а й держава-герой, яка дає сильну відсіч окупантам.

"Звичайно, хочеться більшої підтримки із боку Заходу. Але там бояться рф, її ракет, її ядерної зброї. Ніхто не хоче боротися з росіянами. А ми б'ємося. Ми показали, що Україна – Нація, здатна зупинити армію, яка вважалася мало не найсильнішою у світі. Ми це зробили. Так, ситуативні втрати територій, – визнає Валерій Кравченко. – Але ворогами захоплено лише один облцентр – Херсон. І той чинить сильний громадянський опір. Тобто росіяни нічого не контролюють. І те, що вони номінально взяли, незабаром знову буде нашим. Як нашими знову будуть і Крим, і Донбас".

А росія, зазначає експерт, втрачає у всьому. У мотивації, в економіці, у моральному плані, у геополітичному.

"Звичайно, пропаганда там працює на всю, нове "гарматне м'ясо" готуватиметься. Але головну битву ми вже виграли. Стримали натиск ворога куди більше часу, ніж будь-хто очікував. І зараз маємо навіть можливості для контрнаступу", – підкреслює Валерій Кравченко.

Валерій Кравченко

Йому подобається тактика нашого керівництва.

"У нас – досвідчені воєначальники, генерали з бойовим досвідом. Усі говорили, що Зеленський – аматор у політиці. І зараз це нам зіграло на руку. Людина просто не лізе не до своєї справи, – каже експерт. — Він віддав захист країни професіоналам. І вони роблять все блискуче. А Зеленський робить те, що вміє найкраще — чудово виступає зі зверненнями, стимулює Захід допомагати нам більше, тиснути на росію більше. Кожен на своєму місці робить те, що вміє найкраще. І, звісно, ​​бачимо неймовірну мобілізацію нації. Черги у військкомати, у територіальну оборону. Величезний резерв тих, хто готовий зі зброєю захищати країну. Це чудово, що ми згуртувались як нація. Нині – момент істини. Момент прозріння. Ми показуємо усьому світу, що таке Україна. І тепер, певен, ніколи й ніхто не плутатиме Україну з росією. Ми – колосально різні. І ця війна – головне тому підтвердження".

Російська агресія згуртувала український народ

Доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, народний депутат V-VI скликань Олексій Плотніков упевнений, що ми перемогли вже через те, що об’єдналися, мобілізувалися.

"Росіяни жили у реаліях власної пропаганди, яку розганяли з 2014 року, – наголошує експерт. – Про те, що в Україні все погано, країна бідна, роздроблена, при владі якісь націоналісти, народ чекає – не дочекається, коли його звільнять. І вся ця туфта була сприйнята як істина навіть Кремлем – головним замовником цієї пропаганди, яка активно розганялася у всіх російських медіа. Але ця російська агресія, навпаки, згуртувала український народ. Зробила нашу країну та націю єдиними, як ніколи раніше. Ціна, яку ми платимо за це – жахлива. Але результат саме такий – досить несподіваний для агресора".

Олексій Плотніков

Експерт відзначає ще один важливий момент нашої перемоги.

"Весь світ стоїть на боці України. Голосування в ООН із засудженням російської агресії це підтвердило. 141 країна – на нашому боці. Всього 5 проти, включаючи росію, і такого ж роду ізгоїв (Білорусь, Сирія, Еритрея, Північна Корея). Є надія, що Україну після цієї війни допоможе відбудувати весь світ. А росія залишиться в ізоляції, буде далі закручувати гайки в собі, а також швидко бідніти", — прогнозує Олексій Плотніков.

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Зазначимо, що російські окупаційні війська втратили в Україні вже понад 11 тисяч військових, а також сотні танків та бойових машин. Хоч у рф реальні дані про втрати не піддаються широкому розголосу, але показовим є те, що режиму путіна доводиться проводити приховану мобілізацію.

В Україні, за даними ООН, загинув 351 мирний житель, а 707 людей отримали поранення. Хоча насправді загиблих та поранених може бути – у рази більше.