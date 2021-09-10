Людина-павук і Веном з’являться в одному проекті: деталі (відео)

Анонсовано сиквел гри Marvel’s Spider-Man 2

Людина-павук був одним з найвідоміших супергероїв поп-культури протягом десятиліть, і ця слава отримала величезний імпульс, коли в 2002 році вийшов його перший фільм з Тобі Магуайром, який виконав роль американського школяра Пітера Паркера. Але не тільки кіномани порадіють новому фільму про супергероя незабаром, а й завзяті гравці.

Нещодавно PlayStation анонсувала продовження "Людини-павука" — Marvel’s Spider-Man 2, де головним лиходієм сиквела стане Веном (ні, в цей раз без Тома Гарді). Студія показала невеликий трейлер.

Вихід відеогри запланований на 2023 рік. Сиквел стане ексклюзивом PlayStation 5, а на PS4, на жаль, не вийде.

Головні герої Пітер Паркер і Майлз Моралес зіткнуться в битві з відомим і моторошним симбіотом, щоб в черговий раз врятувати світ.

Додамо, що майже 20 років по тому з’явиться восьмий бойовик цього персонажа з актором Томом Голландом "Людина-павук: Немає шляху додому". Фільм знаходиться в декількох місяцях від релізу і на цей раз молодий герой зіткнеться з лиходіями, які прийшли з інших куточків мультивселенної. Вихід фільму в Україні запланований на 16 грудня 2021 року.

У минулому році кінокомпанія Sony приступила до роботи над продовженням мультфільму "Людина-павук: Через всесвіти", перша частина якого удостоїлася статуетки "Еммі".