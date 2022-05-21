Як збільшити швидкість зарядки смартфона: хитрощі, про які мало хто знає
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5 способів прискорити зарядку вашого смартфона.
Напевно, у кожного в житті траплявся такий випадок, коли потрібно терміново кудись бігти, а заряду батареї залишилося дуже мало. На щастя, є кілька хитрощів, які можуть виручити вас у такій ситуації.
Як не зашкодити пристрою та збільшити швидкість його зарядки, пише belnovosti.
Як зарядити швидко смартфон
- Режим польоту. При включеному авіарежимі смартфон заряджатиметься набагато швидше, адже через відключення сигналу знижується витрата заряду батареї.
- Оригінальну зарядку. Можна і потрібно використовувати тільки якісний та оригінальний зарядний пристрій.
- Якість кабелю. Намагайтеся використовувати тільки оригінальні шнури або хоч від відомого виробника.
- Бездротова зарядка. Від неї краще відмовитися, адже її швидкість набагато менша, ніж у звичайного зарядного пристрою.
- Не заряджайте телефон від ноутбука. Так гаджет заряджатиметься повільніше.
Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.