Як збільшити швидкість зарядки смартфона: хитрощі, про які мало хто знає

5 способів прискорити зарядку вашого смартфона.

Напевно, у кожного в житті траплявся такий випадок, коли потрібно терміново кудись бігти, а заряду батареї залишилося дуже мало. На щастя, є кілька хитрощів, які можуть виручити вас у такій ситуації.

Як не зашкодити пристрою та збільшити швидкість його зарядки, пише belnovosti.

Як зарядити швидко смартфон

Режим польоту. При включеному авіарежимі смартфон заряджатиметься набагато швидше, адже через відключення сигналу знижується витрата заряду батареї.

Оригінальну зарядку. Можна і потрібно використовувати тільки якісний та оригінальний зарядний пристрій.

Можна і потрібно використовувати тільки якісний та оригінальний зарядний пристрій. Якість кабелю . Намагайтеся використовувати тільки оригінальні шнури або хоч від відомого виробника.

. Намагайтеся використовувати тільки оригінальні шнури або хоч від відомого виробника. Бездротова зарядка . Від неї краще відмовитися, адже її швидкість набагато менша, ніж у звичайного зарядного пристрою.

. Від неї краще відмовитися, адже її швидкість набагато менша, ніж у звичайного зарядного пристрою. Не заряджайте телефон від ноутбука. Так гаджет заряджатиметься повільніше.

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.