Чи варто заряджати смартфон до 100%: багато хто робить помилку
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На жаль, це може негативно позначитися на якості роботи акумулятора
Велику та важливу роль у смартфонах грають акумулятори. Саме від них залежить, наскільки довго телефон правильно функціонуватиме. Здавалося б — з їх експлуатацією має бути все зрозуміло, але багато хто припускається помилок, а потім скаржиться, що їх улюблений гаджет дуже швидко розряджається.
Існує популярна думка, що купуючи новий телефон, потрібно розряджати його в "нуль", а потім заряджати до 100%. Сучасні батареї цього не потребують, пише belnovosti.
Помилки під час зарядки смартфона
Скоротити "життя" акумулятора може надто низький заряд, зокрема, близько 20%. У цьому випадку батареї недостатньо напруги. Також скоротити термін служби акумулятора може і зарядка протягом усієї ночі – смартфону вистачає для повної зарядки 2-3 години.
Експерти запевняють, що при зарядці мобільного телефону достатньо "наздогнати" до 70-80%, а найоптимальнішим рівнем заряду смартфона є показник від 20 до 80%.
Нагадуємо, що одна з головних помилок практично всіх користувачів мобільних телефонів – це "нічна" зарядка.