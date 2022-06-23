Чи варто заряджати смартфон до 100%: багато хто робить помилку

На жаль, це може негативно позначитися на якості роботи акумулятора

Велику та важливу роль у смартфонах грають акумулятори. Саме від них залежить, наскільки довго телефон правильно функціонуватиме. Здавалося б — з їх експлуатацією має бути все зрозуміло, але багато хто припускається помилок, а потім скаржиться, що їх улюблений гаджет дуже швидко розряджається.

Існує популярна думка, що купуючи новий телефон, потрібно розряджати його в "нуль", а потім заряджати до 100%. Сучасні батареї цього не потребують, пише belnovosti.

Помилки під час зарядки смартфона

Скоротити "життя" акумулятора може надто низький заряд, зокрема, близько 20%. У цьому випадку батареї недостатньо напруги. Також скоротити термін служби акумулятора може і зарядка протягом усієї ночі – смартфону вистачає для повної зарядки 2-3 години.

Експерти запевняють, що при зарядці мобільного телефону достатньо "наздогнати" до 70-80%, а найоптимальнішим рівнем заряду смартфона є показник від 20 до 80%.

Нагадуємо, що одна з головних помилок практично всіх користувачів мобільних телефонів – це "нічна" зарядка.