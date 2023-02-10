Телефон житиме: лайфхаки, які допоможуть продовжити зарядку гаджета під час відключення електрики

Тримайте телефон зарядженим під час вимкнення електроенергії за допомогою цих порад

Під час відключення електрики дуже важливо, щоб мобільний телефон був заряджений, адже завдяки цьому гаджету без світла можна дізнатися новини та за необхідності викликати швидку або рятувальників. Тому під час блекауту потрібно робити все, щоб підтримувати смартфон у робочому стані.

Декількома простими способами, як зберегти ваш телефон у робочому зарядженому стані під час відключень світла, поділився портал ajc.com.

Зарядіть ноутбук. Якщо у вас зникло живлення, увімкніть ноутбук (але не розблокуйте екран) та використовуйте його для заряджання телефону.

Якщо у вас зникло живлення, увімкніть ноутбук (але не розблокуйте екран) та використовуйте його для заряджання телефону. Тримайте телефон у режимі низького споживання енергії. Цей параметр використовуватиме набагато менше енергії.

Використовуйте автомобіль для заряджання телефону.

Використовуйте зовнішній зарядний пристрій (павербанк). Якщо у вас її немає, радимо придбати.

Якщо у вас її немає, радимо придбати. Слідкуйте за тим, щоб телефон був заряджений протягом дня, і не допускайте його розрядки, особливо якщо у вас немає варіантів, як його негайно зарядити.

Раніше "Телеграф" розповідав про 4 причини, через які телефон може надто повільно заряджатися. Усунути таку проблему досить просто, головне дізнатися, в чому причина.