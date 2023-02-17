Найпростіші трюки, які допоможуть заощадити заряд телефону: ви про це навіть не здогадувалися

Виверти, які допоможуть заряду батареї триматися кілька днів

Наразі ситуація зі світлом трохи стабілізувалася, проте все одно потрібно бути готовим до будь-якої ситуації. Оскільки телефони стали невіддільною частиною нашого життя, потрібно постійно тримати їх запряженими. Щоб ваш гаджет не сів у найневідповідніший момент, ділимося порадами, як продовжити його заряд.

Існує кілька найпростіших трюків, про які багато хто навіть не здогадується, пише Ukr.Media. Наприклад, навіть заставка, яка стоїть у вас на екрані, може допомогти вам заощадити заряд батареї. Як читайте далі.

Як заощадити зарядку телефону

Не ставте яскраві шпалери

Витрата заряду батареї сильно збільшується, якщо у вас стоїть якась яскрава або ще й живі шпалери. А все тому, що за день ви явно не раз вмикаєте екран, щоб переглянути час, перевірити чи прочитати повідомлення чи сповіщення. Краще віддати перевагу чорно-білій заставці.

Приберіть автоматичний поворот екрану

Не кожен знає, що ця функція дуже "ненажерлива". За неї відповідає датчик, який називається акселерометром. Щоб заощадити заряд, його бажано вимкнути.

Закривайте програми

Слідкуйте за тим, щоб програми були закриті, а не згорнуті. Інакше вони продовжуватимуть працювати у фоновому режимі, а це своєю чергою споживає заряд батареї.

Раніше "Телеграф" розповідав, що є можливість взагалі заборонити тим чи іншим програмам доступ до акумулятора телефону у фоновому режимі. Такий крок помітно заощадити заряд.