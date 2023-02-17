Найпростіші трюки, які допоможуть заощадити заряд телефону: ви про це навіть не здогадувалися
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Виверти, які допоможуть заряду батареї триматися кілька днів
Наразі ситуація зі світлом трохи стабілізувалася, проте все одно потрібно бути готовим до будь-якої ситуації. Оскільки телефони стали невіддільною частиною нашого життя, потрібно постійно тримати їх запряженими. Щоб ваш гаджет не сів у найневідповідніший момент, ділимося порадами, як продовжити його заряд.
Існує кілька найпростіших трюків, про які багато хто навіть не здогадується, пише Ukr.Media. Наприклад, навіть заставка, яка стоїть у вас на екрані, може допомогти вам заощадити заряд батареї. Як читайте далі.
Як заощадити зарядку телефону
- Не ставте яскраві шпалери
Витрата заряду батареї сильно збільшується, якщо у вас стоїть якась яскрава або ще й живі шпалери. А все тому, що за день ви явно не раз вмикаєте екран, щоб переглянути час, перевірити чи прочитати повідомлення чи сповіщення. Краще віддати перевагу чорно-білій заставці.
- Приберіть автоматичний поворот екрану
Не кожен знає, що ця функція дуже "ненажерлива". За неї відповідає датчик, який називається акселерометром. Щоб заощадити заряд, його бажано вимкнути.
- Закривайте програми
Слідкуйте за тим, щоб програми були закриті, а не згорнуті. Інакше вони продовжуватимуть працювати у фоновому режимі, а це своєю чергою споживає заряд батареї.
Раніше "Телеграф" розповідав, що є можливість взагалі заборонити тим чи іншим програмам доступ до акумулятора телефону у фоновому режимі. Такий крок помітно заощадити заряд.