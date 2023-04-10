Потужність замість точності: Іран випробував новий дрон-камікадзе. Чи потрапить він в Україну?

Наскільки можлива поява у Росії нових дронів з Ірану

Іран випробував новий дрон-камікадзе, який навіть потужніший за вже злощасно-звичний для українців Shahed-136.

Як повідомляє іранське інформаційне агентство Tasnim News, новий дрон-камікадзе Me’raj-532 оснащений поршневим двигуном та 50-кілограмовою боєголовкою. Дрон може перебувати в повітрі до трьох годин і має максимальну висоту польоту 3,6 кілометра.

При цьому він здатний пролетіти на 450 км, легко перевозиться та збирається перед використанням. Все це, за словами голови науково-дослідного підрозділу Сухопутних Сил Корпусу вартових Ісламської революції Алі Кухестані, робить новий дрон добрим варіантом для сил швидкого реагування.

У порівнянні з найбільш відомим іранським БПЛА Shahed-136, новий дрон має значно меншу дальність ефективного польоту, зате більший об'єм вибухівки, що робить його більш потужним засобом для атаки нерухомих цілей.

Як відомо, іранські "Шахеди" вкрай примітивні і мають погану систему наведення, тому їхня точність дозволяє використання лише по будинкам та іншим статичним цілям. Чи покращили точність у Me’raj-532 – невідомо, але на відео випробувань дрон не влучає в ціль, а падає поруч із нею на відстані 1-2 метри і знищує завдяки потужному заряду вибухівки.

Втім, незважаючи на досить успішні випробування, малоймовірно, що нові дрони з’являться у російських окупантів і будуть використані проти України, оскільки нові БПЛА ще не почали вироблятися серійно в самому Ірані.

Тим часом бійці ЗСУ збили новий російський дрон, який має наводити російські БПЛА-камікадзе.