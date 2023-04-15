Космічний літак із ракетним двигуном пройшов перше льотне випробування (відео)

На відміну від традиційних ракет, літак злітає та приземляється горизонтально на злітно-посадкову смугу.

У світі продовжується "змагання" за освоєння космічного простору. І поки компанія Relativity Space, відома своєю концепцією ракет-носіїв, надрукованих на 3D-принтері, заявила про відмову від подальших запусків ракет Terran 1, її суперники досягають у сфері космічних перевезень перших відчутних успіхів.

Зокрема, космічна транспортна компанія Dawn Aerospace оголосила про успішне перше льотне випробування прототипу літака Mk II Aurora, обладнаного ракетним двигуном — підсумковий варіант зможе літати в космос.

У Dawn Aerospace розповідають, що Mk-II Aurora зможе здійснювати кілька польотів на день. На відміну від традиційних ракет, він злітає і приземляється горизонтально на злітно-посадкову смугу, так що йому не потрібний спеціальний стартовий майданчик.

"Провівши три випробування за три дні, ми вважаємо, що Mk-II є найшвидшим багаторазовим реактивним літаком з тих, що знаходяться в експлуатації ", — заявив генеральний директор Dawn Aerospace Стефан Пауелл.

Тестові польоти прототипу пройшли наприкінці березня на аеродромі Глентаннер у Новій Зеландії. Літак зумів піднятися на висоту майже 2 кілометри і розвинути швидкість приблизно 315 км/год. У компанії вважають, що комерційний варіант зможе літати на висоті близько 100 кілометрів та здійснювати по два запуски на день.

У планах Dawn Aerospace вже є розробка двоступінчастого орбітального літака Mk-III, здатного перевозити більше 1 тонни в суборбітальному польоті або доставляти супутник вагою 250 кг на низьку опорну орбіту. При цьому перший ступінь (сам літак) буде багаторазовим, а другий — одноразовим.

Нагадаємо, що лаври першовідкривача космічного простору не дають спокою також Ілону Маску, який заявив про те, що запустить у космос перший гігантський корабель для польотів на Місяць.