Космический самолёт с ракетным двигателем прошёл первое лётное испытание (видео)

В отличие от традиционных ракет, самолет взлетает и приземляется горизонтально на взлётно-посадочную полосу

В мире продолжается "соревнование" за освоение космического пространства. И пока компания Relativity Space, известная своей концепцией ракет-носителей, напечатанных на 3D-принтере, заявила об отказе от дальнейших запусков ракет Terran 1, ее сопернике добиваются в сфере космических перевозок первых ощутимых успехов.

В частности, космическая транспортная компания Dawn Aerospace объявила об успешном первом лётном испытании прототипа самолёта Mk II Aurora, который оборудован ракетным двигателем — итоговый вариант сможет летать в космос.

В Dawn Aerospace рассказывают, что Mk-II Aurora сможет совершать несколько полётов в день. В отличие от традиционных ракет, он взлетает и приземляется горизонтально на взлётно-посадочную полосу, так что ему не нужна специальная стартовая площадка.

"Проведя три испытания за три дня, мы считаем, что Mk-II является самым быстрым многоразовым реактивным самолётом из находящихся в эксплуатации", — заявил генеральный директор Dawn Aerospace Стефан Пауэлл.

Тестовые полёты прототипа прошли в конце марта на аэродроме Глентаннер в Новой Зеландии. Самолёт сумел подняться на высоту почти 2 километра и развить скорость в примерно 315 км/ч. В компании считают, что коммерческий вариант сможет летать на высоте около 100 километров и совершать по два запуска в день.

В планах у Dawn Aerospace уже есть разработка двухступенчатого орбитального самолёта Mk-III, способного перевозить более 1 тонны в суборбитальном полёте или доставлять спутник весом 250 кг на низкую опорную орбиту. При этом первая ступень (сам самолёт) будет многоразовой, а вторая — одноразовой.

Напомним, что лавры первооткрывателя космического пространства не дают покоя и Илону Маску, который заявил о том, что запустит в космос первый гигантский корабль для полетов на Луну.