Нове життя МіГ-29: як західна зброя покращує авіацію ЗСУ

Деякі ракети перевершують наявні у ЗСУ у кілька разів

Україна поки що помітно поступається росії у бойовій авіації і героїзм українських льотчиків не може компенсувати перевагу російських літаків у повітрі. Не розв'язало проблему й отримання понад 10 МІГ-29 від Словаччини. Адже вони відстають перед сучаснішими російськими Су-35 та Су-57.

Частково зменшити розрив переважно ворога дозволяє постачання озброєння західного зразка, які можна встановити на літаки ВПС ЗСУ.

HARM – знищити РЛЗ

Одним з таких зразків зброї є американські протирадіолокаційні ракети HARM, які наводяться на теплове випромінювання ворожої станції радіолокації та точно її уражають. Повітряні сили ЗСУ змогли адаптувати ракету під її встановлення на літаки МіГ-29, які є в України.

Так, у своєму Telegram-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко показав відео застосування українським МіГ-29 ракети HARM.

Удар був точний

Залежно від модифікації, дана ракета здатна вражати цілі на відстані як 100, так і 300 кілометрів. Їхня головна здатність — наведення на високочастотні РЛС. Ця ракета важить близько 336 кг, з яких 64 кілограми припадають на вибухівку. Вибух боєголовки формує масу уламків, які вражають не тільки РЛС, а й особовий склад, що знаходиться поблизу.

При цьому маючи швидкість 2280 км/год, тобто майже дві швидкості звуку, HARM фактично є занадто складною для перехоплення ціллю. Крім РЛС вона може бити й по таким цілям як кораблі та ЗРК.

Останнім часом ЗСУ цілеспрямовано вибивають ворожу техніку радіолокації, що може бути доказом підготовки контрнаступу і бажанням "осліпити" перед ним ворога.

Вчетверо далі: замість С-8 – Zuni

Іншою західною зброєю, що її українські умільці змогли пристосувати під використання МіГ-29, стали американські ракети Zuni. Вони були обіцяні США у січні.

І ось, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розмістив фото Zuni, які змогли пристосувати до українських літаків, і можуть бути використані проти окупантів.

Побажання від Миколи Олещука

Хоча ракети Zuni були прийняті на озброєння США ще в 50-х роках, вони залишаються ефективним засобом боротьби літаків із наземними цілями, насамперед танками, у яких можуть пробивати броню завтовшки до 500 мм, і до того ж перевершують авіаційні ракети, що є у ЗСУ .

Так, одним із найпоширеніших видів авіаційних ракет для наземних ударів у ЗСУ є С-8, чиє використання так інтенсивно, що в хід йдуть ракети, що виробляються в Болгарії.

Американські ракети перевершують С-8 за всіма параметрами:

калібр — 127 проти 80 мм;

маса – 43 кг проти 11 кг;

дальність застосування 8 та 2 км відповідно;

швидкість польоту — 720 м/с проти 450-700 м/с.

Тим часом окупанти продовжують отримувати з Ірану додаткову зброю, цього разу в хід пішли протитанкові ракети Dehlaviyeh.