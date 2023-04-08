МіГ-29 для України: у чому може бути проблема для Повітряних сил ЗСУ

Літак міг би серйозно допомогти ЗСУ, але у воєнний час це неможливо

Винищувачі МіГ-29, які Україна отримала та отримає від Словаччини та Польщі, можуть виявитися такою собі "валізою без ручки". І справа не тільки в тому, що словацькі літаки виявилися пошкодженими, ймовірно, російськими техніками.

Просто тактико-технічні характеристики ще радянських винищувачів, вироблених у 1980-х роках, на порядок поступаються таким самим показникам умовно сучасної ворожої російської авіації.

Так, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, можливості МіГ-29 щодо виявлення супротивника в небі, обмежуються 60 км, ракети можуть стріляти на 30 км (понад 50 км при використанні ракет Р-27). У той же час сучасний російський винищувач Су-35 може "бачити" ворога за 200 км і збити його на відстані понад 100 км ракетою Р-37.

При цьому, як стверджує спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, МіГ-29 хоч і дещо посилять можливості української авіації, але не можуть нести сучасну зброю чи обладнання. Загалом їх можна встановити, але ця модернізація займе багато часу та коштів, що в умовах війни навряд чи можливо.

Все це робить МіГ-29 дуже умовно ефективним у прямому повітряному бою з російськими винищувачами, і серйозно підвищує вимоги до майстерності льотчика, якщо його техніка свідомо слабше.

Як повідомляє Zaborona з посиланням на військового експерта Андрія Харука, МіГ-29 можуть застосовувати американські протирадіолокаційні ракети HARM. Однак обладнання літаків цими ракетами відбувається по суті кустарно і сильно обмежує здібності даних ракет щодо ураження ворожих РЛС.

Справжнім вирішенням проблеми переваги російської авіації над авіацією ЗСУ могло б стати постачання сучасних західних літаків, тим більше, що ті ж МіГ-29 з більшості дружніх Україні країн уже були отримані.

Масове ж постачання американських F-16, F-15, F/A-18, французьких Dassault Rafale, шведських Gripen чи європейських Eurofighter дасть Україні не лише кількісне посилення повітряної потужності, а й якісну перевагу.

Причому надходження західних винищувачів допоможе не тільки поборотися за панування в повітрі, а й впоратися з новою небезпекою від окупантів у вигляді керованих авіабомб, що керуються, чиє використання різко зросло останнім часом.