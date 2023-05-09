"Полювання" за 330 мільйонами доларів: чому окупанти тремтять над одним своїм літаком

Літаків такого типу у окупантів на пальцях двох рук

Ще наприкінці лютого в результаті успішної атаки дронами на аеродромі в Мачулищах (республіка Білорусь) було пошкоджено російський літак далекої радіолокаційної розвідки Іл-76 А-50У. І ось днями ФСБ повідомила про нібито затримання "української ДРГ", яка планувала напад на аеродром Північний в Іванівській області росії за допомогою безпілотників.

Втім, побоювання окупантів легко зрозуміти, адже подібний літак має величезну матеріальну цінність (вартість А-50 становить близько 330 мільйонів доларів) та стратегічну значущість.

Основне завдання А-50 це далека радіолокаційна розвідка та виявлення наземних та повітряних цілей на відстані від 200 до 800 км, але крім цього він має і масу інших корисних функцій.

Головна з них – відстеження як пуску чужих ракет і літаків, так й спостереження за польотом власних, що дозволяє у польоті коригувати маршрут останніх. У результаті досягається більш висока точність влучання ракетою, пущеною за сотні кілометрів від мети. Саме цим займався А-50, що базувався у Мачулищах, під час обстрілів Києва, адже від аеродрому до столиці України було близько 400 км.

Крім того, А-50 може відстежувати польоти літаків Повітряних сил України та наводити на них російські винищувачі та ракети, які мають більшу дальність, ніж, скажімо, МіГ-29 України.

Таким чином, знищення А-50, яких у росії залишилося приблизно близько 10, може значно послабити окупантів, "засліпивши" їх розвідку і послабивши ударну силу. Втім, судячи з того, що з 25 запущених ракет силам ППО вдалося збити 23 ударні можливості окупантів і так невеликі.