Входить до ТОП-10 машин вогневої підтримки: Україна може отримати потужні танки від Італії (відео)

Італійський колісний танк забезпечує вогонь прямим наведенням по ворожій бронетехніці

Україна може отримати військову допомогу від Італії у вигляді колісних танків Centauro. Вони були помічені під час переміщення на залізничній станції у місті Казерта, що неподалік Неаполя.

Про це на своїй сторінці Twitter під ніком "A-129 Mangusta" розповів італійський військовий аналітик. За його словами, разом із танками було помічено і партію бронемашин Iveco LMV застарілої модифікації, які вже не використовують в Італії. Раніше їх постачали до України.

"У Казерті були помічені транспортовані B1 Centauro та Iveco VM90. Це не означає, що вони на 100% прямують до України, однак майте на увазі, що B1 Centauro знаходилися там, де ремонтувалися M109L (гаубиці, — Ред.) для України", - написав аналітик.

До речі, італійські колісні танки Centauro схожі за характеристиками з танками AMX-10RC, які передасть Україні Франція.

Що відомо про Centauro B1

Centauro B1 є бойовою броньованою машиною на чотириколісному шасі з гарматно-кулеметним озброєнням. Серійне виробництво цієї техніки тривало у період з 1991 по 2006 рік. Усього було випущено 484 машини цього типу. Частина їх Італія експортувала до Іспанії.

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Цей колісний танк входить до ТОП-10 машин вогневої підтримки (артилерійські системи, спеціально розроблені для підтримки піхоти своєю вогневою міццю). За інформацією Military.Today, Centauro B1 забезпечують вогонь прямим наведенням з ворожої бронетехніки, будівель та польових укріплень. Також машини вогневої підтримки можуть уражати навіть основні бойові танки.

Характеристики

Бойова маса — 25 т;

Екіпаж — 4 особи;

Довжина корпусу — 7,85 м;

Ширина — 2,94 м;

Висота — 2,73 м;

Калібр та марка гармати — 105-мм Oto Melara 120-мм;

Тип гармати — нарізна;

Довжина ствола, калібрів — 52;

Боєкомплект гармати — 40;

Приціли — денний та нічний тепловізорний, з лазерним далекоміром;

Кулемети — 2 × 7,62-мм.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові використовують на фронті німецькі безпілотники Vector. Цей дрон оснащений можливостями ІІ та може вести відеоспостереження та зйомку на відстані до 35 км.