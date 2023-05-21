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Входить до ТОП-10 машин вогневої підтримки: Україна може отримати потужні танки від Італії (відео)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Італія могла передати Україні B1 Centauro
Італія могла передати Україні B1 Centauro. Фото mil.co.ua

Італійський колісний танк забезпечує вогонь прямим наведенням по ворожій бронетехніці

Україна може отримати військову допомогу від Італії у вигляді колісних танків Centauro. Вони були помічені під час переміщення на залізничній станції у місті Казерта, що неподалік Неаполя.

Про це на своїй сторінці Twitter під ніком "A-129 Mangusta" розповів італійський військовий аналітик. За його словами, разом із танками було помічено і партію бронемашин Iveco LMV застарілої модифікації, які вже не використовують в Італії. Раніше їх постачали до України.

"У Казерті були помічені транспортовані B1 Centauro та Iveco VM90. Це не означає, що вони на 100% прямують до України, однак майте на увазі, що B1 Centauro знаходилися там, де ремонтувалися M109L (гаубиці, — Ред.) для України", - написав аналітик.

До речі, італійські колісні танки Centauro схожі за характеристиками з танками AMX-10RC, які передасть Україні Франція.

Що відомо про Centauro B1

Centauro B1 є бойовою броньованою машиною на чотириколісному шасі з гарматно-кулеметним озброєнням. Серійне виробництво цієї техніки тривало у період з 1991 по 2006 рік. Усього було випущено 484 машини цього типу. Частина їх Італія експортувала до Іспанії.

Скріншот відео

Цей колісний танк входить до ТОП-10 машин вогневої підтримки (артилерійські системи, спеціально розроблені для підтримки піхоти своєю вогневою міццю). За інформацією Military.Today, Centauro B1 забезпечують вогонь прямим наведенням з ворожої бронетехніки, будівель та польових укріплень. Також машини вогневої підтримки можуть уражати навіть основні бойові танки.

Характеристики

  • Бойова маса — 25 т;
  • Екіпаж — 4 особи;
  • Довжина корпусу — 7,85 м;
  • Ширина — 2,94 м;
  • Висота — 2,73 м;
  • Калібр та марка гармати — 105-мм Oto Melara 120-мм;
  • Тип гармати — нарізна;
  • Довжина ствола, калібрів — 52;
  • Боєкомплект гармати — 40;
  • Приціли — денний та нічний тепловізорний, з лазерним далекоміром;
  • Кулемети — 2 × 7,62-мм.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові використовують на фронті німецькі безпілотники Vector. Цей дрон оснащений можливостями ІІ та може вести відеоспостереження та зйомку на відстані до 35 км.

Теги:
#Україна #Італія #Допомога #Техніка #Танк #Centauro B1