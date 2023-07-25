Який параметр активувати на смартфоні, щоб збільшити його автономність: простий трюк

Ця опція заощаджує до 10% заряду батареї

Смартфон зараз є найбільш незамінним предметом у нашому житті, і ми залежимо від нього більше, ніж будь-коли. Надмірне щоденне використання призводить до того, що батарея наших телефонів швидко розряджається, і все більше людей починають шукати способи продовжити її життя. На щастя, такі трюки є.

Виявляється, на наших телефонах є дуже просте налаштування, що дозволяє оптимізувати його автономність, пише santeplus. По суті це не що інше, як знаменита функція "темний режим".

Але для того, щоб ця опція заощаджувала заряд батареї, ваш телефон повинен мати певний тип екрану. Ось що вам потрібно знати.

Темний режим може заощадити заряд батареї, якщо ваш телефон оснащений OLED-дисплеєм

На відміну від РК-дисплеїв (рідкокристалічних дисплеїв), темний режим може вплинути на термін служби батареї телефонів із технологією OLED (органічний світлодіод). OLED-екрани випромінюють світло кожного пікселя окремо, що означає, що чорні пікселі не споживають енергію. OLED-екран не має підсвічування і, отже, дозволяє збільшити час автономної роботи за меншого споживання енергії.

РК-екрани, з іншого боку, продовжують використовувати підсвічування, це означає, що кількість споживаної енергії залишається незмінною, навіть якщо екран повністю чорний.

Раніше "Телеграф" розповідав, які програми найбільше розряджають мобільний телефон. У списку опинилися популярні соціальні мережі та "важкі" ігри.