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Небезпечні гостинці Кім Чен Іна: як Північна Корея "допомагає" окупантам

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
Дата публікації
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Автор
РСЗВ Град Новина оновлена 11 жовтня 2023, 17:02
РСЗВ Град. Фото http://vimpel-v.com/guns/armor/zalp_fire/1147-bm-21-9k51-grad.html

Допомога від союзника іноді може лише нашкодити

Масове підвезення російським окупантам боєприпасів із КНДР, схоже, лише нашкодить військам агресора. Виною тому — далекий від ідеалу технологічний стан північнокорейської військової промисловості.

Такі висновки можна зробити з відео, розміщеного військовим оглядачем групи "Інформаційний опір" Олександром Коваленком. Експерт висловив кілька версій того, чому окупанти змушені буквально вбивати снаряди до РСЗВ "Град" у пускову установку за допомогою ящиків для боєприпасів.

На думку експерта, може бути три варіанти:

  • підвезення неякісних снарядів із іншої країни;
  • власне виробництво в росії неякісних снарядів через різке нарощування обсягів випуску, до чого ВПК країни-агресора виявився не готовим;
  • снаряди прибули після тривалого зберігання, де їх трохи "роздуло".

Як пояснив "Телеграфу" військовий експерт Андрій Харук, ймовірно, що ці боєприпаси прибули з іншої країни, наприклад, КНДР, де зношені верстати не дають можливості дотримуватися необхідних допусків при виробництві.

"Сам розрив ствола РСЗВ за таких неякісних снарядів навряд чи трапиться, а ось швидше зношування каналу ствола – легко. Тобто, через неякісні снаряди РСЗВ швидше виходитиме з ладу і його частіше спрямовуватимуть на ремонт", – пояснив небезпеку таких. неякісних снарядів експерт.

Водночас Олександр Коваленко радить не перебільшувати небезпеку постачання росії снарядів з КНДР, диктатор якої Кім Чен Ин не передаватиме багато ракет і побоювань позбавити боєприпасів свою армію.

Теги:
#КНДР #Зброя #Боєприпаси #Військова техніка #РСЗВ &quot;Град&quot;