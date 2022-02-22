Що робити, якщо автомобіль підозріло шумить: поради водіям

Звук справного автомобіля не має дратувати.

Кожен автомобіль повинен бути справним не лише тому, що у вересні в Україні мають повернути техогляд. Це потрібно, перш за все, для безпеки руху. Інколи стається так, що ззовні справний транспортний засіб починає видавати дивні звуки та неприємний шум.

Про що це може свідчити та як з цим впоратися, розповів "АвтоПортал".

Чому автомобіль підозріло шумить?

Кожен автомобіль має свій певний специфічний звук, який більшою мірою створює двигун. Однак, звучання справного авто точно не має створювати дискомфорт.

Якщо автомобіль стукає, гримить, обриває звук — це свідчить про те, що один з вузлів або агрегатів механізму працює неправильно. Реагувати на це потрібно негайно.

Якщо автомобіль стукає — це свідчить про утворення люфту, який виникає від природного зносу. Якщо дивно шумить — це говорить, що якісь деталі труться один об одну, або об щось стороннє.

Автовласникам, якщо одразу звернутися на СТО можливості немає, радять спробувати встановити, з якого боку роздається підозрілий звук. Якщо це вдалося, то знайти зіпсовану запчастину буде не проблематично.

Які звуки авто кажуть про те, що треба викликати евакуатор?

Є такі звуки двигуна, які можуть вказувати на серйозну поламку, зокрема, що стосується двигуна. У таких випадках втручатися самому не варто, адже ризикуєте взагалі залишитися без коліс.

Стук низького тону, який раптово виникає у нижній частині двигуна і посилюється при навантаженні — це може вказувати на стукіт корінних підшипників і свідчити про сильну зношеність двигуна. На такому двигуні їхати вкрай небезпечно, тому слід викликати евакуатор.

Ритмічний, дзвінкий металевий звук середнього тону, який з'являється несподівано в середній частині блоку циліндрів — такий звук викликають шатунні підшипники. Якщо стукання значно зростає при збільшенні навантаження і супроводжується аварійним падінням тиску олії — глушіть двигун та шукайте евакуатор.

Металеві стуки, що виникають при розгоні автомобіля — вони свідчать про заправку неякісним низькооктановим паливом або відмовою датчика детонації. У такій ситуації можна продовжувати рух, але тільки у напрямку автосервісу.

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