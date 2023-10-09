Сім секретів для легкого водіння, про які не розкажуть в автошколі

Лайфхаки для початківців і не тільки

Водіння автомобілем — це навичка, яка вимагає багато практики та досвіду. Хоча автошкола надає фундаментальні знання і навички, які допоможуть початківцю у водінні, існують деякі секрети, які допоможуть вам керувати авто комфортніше та легше.

"Телеграф" зібрав секрети для легкого водіння, про які зазвичай не говорять в автошколі. Ось деякі із них.

Розташування коліс

Деякі водії, особливо початківці або ті, хто нещодавно змінив авто, не відчувають габаритів транспортного засобу. Розвинути це відчуття допоможе одна вправа.

Необхідно прим’яти звичайну пляшку з пластику і покласти її на асфальт перед машиною. Коли ви починаєте рухатися, намагайтесь наїхати на неї колесами по черзі з лівого та правого боку.

Слідкувати за рухом високих авто попереду

Під час руху автівкою потрібно звертати увагу не лише на той ТЗ, який попереду вас, але й на ті, що подалі. Подивіться, чи немає часом перед вами автобусів чи вантажівок, адже їм краще видно, що відбувається на дорозі.

Це допоможе вам зрозуміти, що попереду у смузі щось трапилось. А якщо висока автівка зупинилася на пішохідному переході з двома смугами, вам також потрібно зупинитись, хоч і ваша видимість обмежена. Якщо цей ТЗ зупинився, значить, він пропускає пішохода. До речі, це дуже часта причина наїзду на людей у межах пішохідного переходу.

Важливо: якщо транспорт у сусідній смузі гальмує, ви також повинні пригальмувати, щоб переконатись, що руху ніщо не заважає.

Якщо машина не заводиться, не панікуйте

Є багато причин, чому авто не заводиться. Найчастіше це стається через те, що розрядився акумулятор. І ця проблема зазвичай застає водіїв зненацька. Тому спочатку спробуйте розігріти акумулятор за допомогою увімкнення аварійки, світла фар чи радіо. Часто такий лайфхак допомагає.

Що робити, якщо ваша машина не заводиться, розказує власник автосервісу:

Щоб легше паркуватись, правильно налаштуйте дзеркала

Якщо бокові дзеркала або дзеркало заднього виду неправильно налаштовані, утворюється сліпа зона. Через це не лише важко паркуватись, але і можна втрапити в аварію, не помітивши автомобіль на іншій смузі.

Перевірити це можна так: починайте здавати назад поруч зі стоячим автомобілем. Дивіться в бокове дзеркало. У той момент, коли вона перестане відображатись у дзеркалі, ви маєте побачити її очима.

Якщо ви новачок і ще не вмієте майстерно паркуватись, краще робіть це задом, а не передом. Так в дзеркалах добре видно бордюр і ви не подряпаєте диски.

Є також багато лайфхаків з паркування від експертів, як на цьому відео:

Не забувайте про кондиціонер

Про кондиціонер не варто забувати навіть у ті пори року, коли він фактично не потрібен. Вмикайте його час від часу хоча б ненадовго. Так трубки кондиціонера не пересохнуть.

Уночі потрібно опускати дзеркало заднього виду

Мало хто знає, але дзеркало має 2 режими — денний та нічний. Щоб перемкнути на нічний режим, просто поміняйте його нахил, трішки опустивши. Так вам не буде заважати світло фар автомобілів, що їдуть позаду.

Навчіться стартувати з ручного гальма

Якщо ви стоїте у заторі під гору, і вам потрібно рушити, машина буде котитися вниз. Проте часто водії, що позаду, під’їжджають занадто близько, не дотримуючись дистанції. А водій у машині попереду хвилюється, щоб не спричинити аварійну ситуацію. У таких випадках треба навчитися стартувати з ручного гальма.

А про те, як рушити під гірку і не заглохнути, дуже детально розповідається у цьому відео:

Раніше "Телеграф" розповідав, як зрозуміти, що бензин неякісний.