Honda чи Toyota: механік з 50-річним стажем назвав найкращий вживаний автомобіль

Це авто прослужить багато років

Конкуренція між Honda і Toyota в автомобільній індустрії вже десятиліттями є однією з найбільших і найцікавіших. Обидва виробники є японськими автомобільними гігантами і відомі своєю високою якістю, надійністю і інноваційними технологіями. Однак є декілька ключових аспектів, які допомагають їм конкурувати на світовому ринку. Про це все розповів американський механік Скотті Кілмер, який уже понад 50 років ремонтує авто.

За його словами, у цій конкуренції однозначно перемагає компанія Honda, тому що ці автомобілі є надійними та можуть експлуатуватися десятиліттями. На думку Кілмера, саме цю марку авто потрібно обирати, коли шукаєш вживане авто, адже технічне обслуговування чи ремонт тут потрібні не часто.

У відео Скотті демонструє автомобіль Honda CR-V, куплений у 2013 році. Ним користувалися 10 років, а всі деталі залишилися майже новими. Проте такого ефекту можна досягти лише при регулярному технічному обслуговуванні, наголошує механік.

Однією з найпоширеніших проблем в Honda CR-V є свічки запалювання. Вони виходять з ладу, якщо забути про ТО автомобіля. Автомайстер показує відмінний стан авто як всередині, так і зовні. Після 10 років використання пробіг, зазначений на одометрі, склав майже 161 тисячу кілометрів. За цей час власник поміняв лише фільтр та мастило.

Що відомо про автомобіль Honda CR-V 2013 року випуску?

Honda CR-V — це популярний компактний кросовер від японського виробника Honda. Ця модель вироблялася з 2011 по 2016 рік у двох варіантах двигунів — 2,4-літровий чотирициліндровий бензиновий з потужністю 185 к.с. з переднім або повним приводом на вибір, а також 2-літровий (лише на деяких ринках). У ролику показано перший варіант з коробкою автомат та повним приводом.

Модель CR-V 2013 мала сучасний на той час дизайн і характерну велику решітку радіатора, овальні фари та красиві лінії кузова. Салон та багажник мають достатні розміри для пасажирів та вантажу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відмити та відполірувати фари авто за 2 хвилини. У цьому допоможе підручний засіб, який є у кожного вдома.