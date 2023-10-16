Ненавидять Tucson і Accent: які автомобілі Hyundai рекомендують купувати самі корейці

Авто, які не люблять у Кореї, досить популярні в Україні

У кожної марки авто є моделі, які отримують широке визнання і популярність. Але іноді виходить так, що певні з них мають негативні відгуки через роки експлуатації. І Hyundai не виняток.

У цій статті ми розглянемо моделі Hyundai, які найбільше недолюблюють на Батьківщині бренду, а також ті, які корейці найбільше рекомендують.

Найгірші моделі бренду — Hyundai Tucson та Accent

Hyundai Tucson виробництва 2010-2015 років багато у чому не дотягував до конкурентів. Одним з недоліків, який помітний зразу, була якість інтер’єру авто. У компактних позашляховиках інших брендів використовувались кращі матеріали, а загальний дизайн був набагато елегантнішим. Коли сідаєш у Hyundai Tucson, відразу відчуваєш низькосортність авто.

Ще одним з найбільших недоліків Tucson є обмежений простір для ніг ззаду. Власники авто казали, що довгі подорожі є некомфортними для пасажирів заднього ряду. Додамо до цього ще погану керованість та недостатню оптимальність підвіски — і Tucson опиняється в антирейтингу серед моделей компанії.

Щодо Hyundai Accent, то цей седан випускався протягом 2011-2017 років. В Україні авто завоювало популярність через доступну ціну та паливну ефективність, проте на корейців ці переваги не справили достатнього враження. Власники цього авто скаржились на низьку потужність 1,6-літрового двигуна, який не забезпечував потрібного прискорення. Також залишає бажати кращого якість збірки авто — виникали проблеми з різними елементами салону та зовнішніми панелями. Вони періодично ламалися. В інших функціях Accent також помітно відставала від конкурентів.

Найкращі авто Hyundai за відгуками корейців

Hyundai виготовляє широкий спектр автомобілів: компактні авто, седани, кросовери та навіть розкішні машини під брендом Genesis. Компанія відома тим, що випускає авто, орієнтовані як на бюджетного, так і на преміум-покупця. У рідній для бренду Південній Кореї найкращими представниками марки вважаються Hyundai Sonata, Hyundai Elantra та Genesis. Про них ми і розповімо детальніше.

Hyundai Sonata

Hyundai Sonata — це середньорозмірний седан, який випускається під брендом Hyundai Motor Company. Sonata є однією з найбільш популярних моделей цієї автомобільної компанії та здобула значну популярність завдяки своєму досить великому розміру, комфортному салону та різноманітному технологічному оснащенню.

Седан Sonata має сучасний та елегантний дизайн, який оновлюється з кожним поколінням. Він вражає своєю стильністю та аеродинамічними лініями. Авто випускають у різних варіаціях з бензиновими та гібридними двигунами. Салон машини — сучасний, підтримує Android Auto та Apple CarPlay, має систему розпізнавання дорожніх знаків та інші безпекові функції.

Hyundai Sonata завоював широку популярність серед споживачів завдяки дизайну, оптимальному дорожньому просвіту, низькій витраті палива, надійності та доступній ціні.

Детальну розповідь про це авто дивіться у відео:

Hyundai Elantra

Hyundai Elantra є компактним седаном, який завдяки поєднанню якості, доступної ціни та дизайну став одним з найпопулярніших автомобілів у світі. На деяких ринках, наприклад у Південній Кореї, авто випускається під назвою Hyundai Avante.

Elantra випускається з різними типами двигунів — бензинових та гібридних. В Україні на це авто також ставлять ГБО.

Автомобіль, особливо останніх років випуску, оснащений безліччю технологій — інфойтмент-система, Android Auto і Apple CarPlay, сенсорна "мультимедійка" та багато інших безпекових функцій.

Задній ряд сидінь доволі широкий та місткий, тому Elantra часто вибирають як сімейне авто. Власники цієї моделі зазначають, що це хороша та надійна модель, запчастини до якої коштують недорого.

Чи варто купувати Hyundai Elantra, розповідає Євген Бобко:

Hyundai Genesis

Genesis — це вищий сегмент автомобільних моделей, що випускаються під брендом Hyundai. Він вирізняється розкішшю, високою якістю і технологічними інноваціями та конкурує з іншими виробниками автомобілів класу "люкс". До речі, в Україні зараз масово скуповують дорогі авто. Проте такий бум на розкішні авто має мерзенне пояснення.

Автомобілі представницького класу Genesis славляться сучасним та елегантним дизайном — мають гармонійні лінії кузова та цікавий салон з вишуканими матеріалами оздоблення. Випускається Genesis з такими типами двигунів:

3,0 L Lambda G6DG V6;

3,3 L Lambda G6DH V6;

3,8 L Lambda G6DJ V6;

5,0 L Tau G8BE V8.

Автомобілі Genesis оснащені передовими технологіями: мультимедійна система, сучасні системи безпеки, розпізнавання жестів, системи адаптивного круїз-контролю і багато інших.

У цьому відео розповідається про усі переваги та недоліки Genesis GV80:

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