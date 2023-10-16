Ненавидят Tucson и Accent: какие автомобили Hyundai рекомендуют покупать сами корейцы

Авто, которые не любят в Корее, достаточно популярны в Украине

У каждой марки авто есть модели, которые получают широкое признание и популярность. Но иногда получается так, что некоторые из них имеют негативные отзывы спустя годы эксплуатации. И Hyundai – не исключение.

В этой статье мы рассмотрим модели Hyundai, которые наиболее недолюбливают на Родине бренда, а также наиболее рекомендуемые самими корейцами.

Худшие модели бренда — Hyundai Tucson и Accent

Hyundai Tucson производства 2010-2015 годов во многом не дотягивал до конкурентов. Одним из недостатков, заметных сразу, было качество интерьера авто. В компактных внедорожниках других брендов использовались лучшие материалы, а общий дизайн был гораздо более элегантным. Когда садишься в Hyundai Tucson, сразу чувствуешь низкосортность авто.

Еще одним из самых больших недостатков Tucson является ограниченное пространство для ног сзади. Владельцы авто говорили, что длинные путешествия некомфортны для пассажиров заднего ряда. Добавим к этому еще плохую управляемость и недостаточную оптимальность подвески – и Tucson оказывается в антирейтинге среди моделей компании.

Что касается Hyundai Accent, то этот седан выпускался в течение 2011-2017 годов. В Украине авто завоевало популярность из-за доступной цены и топливной эффективности, однако на корейцев эти преимущества не произвели достаточного впечатления. Владельцы этого авто жаловались на низкую мощность 1,6-литрового двигателя, не обеспечивавшего нужного ускорения. Также оставляет желать лучшего качество сборки авто – возникали проблемы с разными элементами салона и внешними панелями. Они периодически ломались. В других функциях Accent тоже заметно отставала от конкурентов.

Лучшие авто Hyundai по отзывам корейцев

Hyundai производит широкий спектр автомобилей: компактные авто, седаны, кроссоверы и даже роскошные машины под брендом Genesis. Компания известна тем, что выпускает авто, ориентированные как на бюджетного, так и на премиум-покупателя. В родной для бренда Южной Корее лучшими представителями марки считаются Hyundai Sonata, Hyundai Elantra и Genesis. О них мы и расскажем поподробнее.

Hyundai Sonata

Hyundai Sonata – это среднеразмерный седан, выпускаемый под брендом Hyundai Motor Company. Sonata является одной из самых популярных моделей этой автомобильной компании и получила значительную популярность благодаря своему достаточно большому размеру, комфортному салону и разнообразной технологической оснастке.

Седан Sonata обладает современным и элегантным дизайном, который обновляется с каждым поколением. Он поражает своей стильностью и аэродинамическими линиями. Автомобили выпускают в различных вариациях с бензиновыми и гибридными двигателями. Салон машины – современный, поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, имеет систему распознавания дорожных знаков и другие функции безопасности.

Hyundai Sonata завоевал широкую популярность среди потребителей благодаря дизайну, оптимальному дорожному просвету, низкому расходу топлива, надежности и доступной цене.

Подробный рассказ об этом авто смотрите в видео:

Hyundai Elantra

Hyundai Elantra является компактным седаном, который благодаря сочетанию качества, доступной цене и дизайну стал одним из самых популярных автомобилей в мире. На некоторых рынках, например в Южной Корее, автомобиль выпускается под названием Hyundai Avante.

Elantra выпускается с разными типами двигателей – бензиновых и гибридных. В Украине на этот автомобиль часто ставят ГБО.

Автомобиль, особенно последних лет выпуска, оснащен множеством технологий – инфойтмент-система, Android Auto и Apple CarPlay, сенсорная "мультимедийка" и многие другие функции безопасности.

Задний ряд сидений довольно широк и вместителен, поэтому Elantra часто выбирают как семейный автомобиль. Владельцы этой модели отмечают, что это хорошая и надежная модель, запчасти к которой стоят недорого.

Стоит ли покупать Hyundai Elantra, рассказывает Евгений Бобко:

Hyundai Genesis

Genesis – это высший сегмент автомобильных моделей, выпускаемых под брендом Hyundai. Он отличается роскошью, высоким качеством и технологическими инновациями и конкурирует с другими производителями автомобилей класса "люкс". Кстати, в Украине сейчас массово скупают дорогие авто. Однако такой бум на роскошные авто имеет гнусное объяснение.

Автомобили представительского класса Genesis славятся современным и элегантным дизайном – гармоничные линии кузова и интересный салон с изысканными отделочными материалами. Выпускается Genesis со следующими типами двигателей:

3,0 L Lambda G6DG V6;

3,3 L Lambda G6DH V6;

3,8 L Lambda G6DJ V6;

5,0 л Tau G8BE V8.

Автомобили Genesis оснащены передовыми технологиями: мультимедийная система, современные системы безопасности, распознавание жестов, системы адаптивного круиз-контроля и многие другие.

В этом видео рассказывается о всех преимуществах и недостатках Genesis GV80:

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украину привезли один из лучших кроссоверов мира. Он стоит всего 10 тысяч долларов.