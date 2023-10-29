У Києві помітили електрокар з дивним дизайном за 20 000 доларів (фото)

Кількість електрокарів в Україні росте шаленими швидкостями. Щодня на вулицях з’являється все більше і більше "електричок".

Деякі з них — ексклюзивні та незвичайні. Наприклад, днями на вулицях Києва помітили дуже незвичайний автомобіль, повідомляє ТопЖир.

Що відомо про електричний ORA Good Cat

Йдеться про новенький ORA Good Cat — китайський електрокар з пристойними технічними характеристиками та приємним цінником. Цікаво, що коштує він всього 20 тисяч доларів. Це означає пряму конкуренцію з такими відомими "електричками" як Nissan Leaf чи Volkswagen ID.

ORA Good Cat випускають у 2 версіях — Classic Edition та Special Edition. Запас ходу складає 401 та 501 км відповідно. Їх обладнують двигунами потужністю у 143 та 171 кінську силу. У Києві помітили потужніший варіант цього авто. Максимальна швидкість обмежена у 150 км/год.

"Електричка" має незвичайний дизайн екстер’єру — плавні лінії кузова, дах ніби трішки зрізаний, а ще є величезні круглі фари. ORA Good Cat позиціонують як міський 5-місний хетчбек.

Виробник також заявляє про голосове керування авто, наявність цифрового кластера із двома 10-дюймовими дисплеями. Усередині дизайн має деякі ретро-особливості: стильні візуальні ефекти, цікаві кнопки управління тощо. Також виробник надає 4-річну гарантію на авто або до досягнення відмітки у 150 тисяч пробігу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українець за 3 роки експлуатації витратив на своє авто всього 5 тисяч гривень.