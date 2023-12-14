Новенькі Kia опинились в центрі скандалу: у них самостійно вистрілюють подушки безпеки

Якщо це відбувається під час руху, може статися аварія

Перед запуском у серію кожне авто ретельно перевіряють, піддають його жорстким перевіркам та краш-тестам. Та деколи навіть після цього на ринок виходять машини з серйозними несправностями.

Так і сталося з новенькими Kia Seltos та Soul 2024. Подушки безпеки у них спрацьовують без причини. Про це повідомляє Сarscoops.

Наскільки поширеною є проблема

Станом на сьогодні відомо про щонайменше 2 випадки самостійного спрацьовування подушок безпеки. Один із них ще не встигли продати — він стояв на складі.

Коли дилер побачив, що в авто вистрілили подушки, він покликав інженера. Той вивчив журнал, де відображаються усі записи про спрацювання подушок, і не виявив жодної інформації.

Другий випадок трапився на трасі. На щастя, у результаті цього випадку ніхто не постраждав. Після цього у компанії розпочали розслідування. Вони виявили, що дифузори в подушках безпеки дефектні. Їх виготовила компанія Hyundai Mobis.

Такі дефектні подушки встановлені у 2,4 тисячі Kia Seltos та Soul. Їх усі відвезуть у сервісні центри і перевірять. Якщо несправність виявлять, подушки безпеки замінять.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Tesla змушена відкликати мільйони машин. Про проблеми з автопілотом цього авто було відомо ще давно, але відкликали машини після скандальної публікації впливового видання.