Подарунок під ялинку: що буде з цінами на пальне до Нового року

Одна з небагатьох хороших новин

Вже на порозі Нового року українські водії можуть отримати несподіваний подарунок — ціни на пальне в країні, за словами експерта паливного ринку, директора консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна, можуть обвалитися до 30 гривень за літр (йдеться про автогаз).

Це новина, яку чекали мільйони автовласників, які востаннє пам'ятають такі цифри на початку літа. Про це говорив паливний експерт в етері "Телемарафону".

Як вдалось обійти обмеження

За словами Куюна, українські компанії вдало обійшли польську блокаду трьома шляхами, а саме: збільшили залізничні відвантаження, поїхали в об'їзд Польщі через Словаччину та Румунію, та збільшили закупівлі на південному напрямку, уникаючи кордону Польщі з Україною. Це стратегічне рішення виявилося ефективним, і дефіцит пального в Україні ліквідували.

Куюн каже, що зараз в Україні буквально щодня ціни на пальне знижуються на гривню. До Нового року, ймовірно, на усіх мережах АЗС автогаз здешевшає до 30 грн за літр, або й більше. Як бачимо на інфографіці сайту Мінфін, станом на 21 грудня усі види палива "просідають" у ціні.

Як писав "Телеграф" раніше, в Україні можуть повернути нульове розмитнення авто. Проте не для всіх.