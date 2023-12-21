Подарок под елку: что будет с ценами на топливо к Новому году

Одна из немногих хороших новостей

Уже на пороге Нового года украинские водители могут получить неожиданный подарок — цены на горючее в стране, по словам эксперта топливного рынка, директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, могут обвалиться до 30 гривен за литр (речь идет об автогазе).

Это новость, которую ждали миллионы автовладельцев — в последний раз такие цифры мы видели в начале лета. Об этом говорил топливный эксперт в эфире "Телемарафона".

Как удалось обойти ограничение

По словам Куюна, украинские компании удачно обошли польскую блокаду тремя путями, а именно: увеличили железнодорожные отгрузки, поехали в объезд Польши через Словакию и Румынию и увеличили закупки на южном направлении, избегая границы Польши с Украиной. Это стратегическое решение оказалось эффективным, и дефицит топлива в Украине был ликвидирован.

Куюн говорит, что сейчас в Украине буквально ежедневно цены на топливо снижаются на гривну. До Нового года автогаз может подешеветь до 30 гривен и даже больше. Как видим на инфографике сайта Минфин, по состоянию на 21 декабря все виды топлива "проседают" в цене.

Как писал "Телеграф" ранее, в Украине могут вернуть нулевое растаможивание авто. Однако не для всех.