Подарок под елку: что будет с ценами на топливо к Новому году
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Одна из немногих хороших новостей
Уже на пороге Нового года украинские водители могут получить неожиданный подарок — цены на горючее в стране, по словам эксперта топливного рынка, директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, могут обвалиться до 30 гривен за литр (речь идет об автогазе).
Это новость, которую ждали миллионы автовладельцев — в последний раз такие цифры мы видели в начале лета. Об этом говорил топливный эксперт в эфире "Телемарафона".
Как удалось обойти ограничение
По словам Куюна, украинские компании удачно обошли польскую блокаду тремя путями, а именно: увеличили железнодорожные отгрузки, поехали в объезд Польши через Словакию и Румынию и увеличили закупки на южном направлении, избегая границы Польши с Украиной. Это стратегическое решение оказалось эффективным, и дефицит топлива в Украине был ликвидирован.
Куюн говорит, что сейчас в Украине буквально ежедневно цены на топливо снижаются на гривну. До Нового года автогаз может подешеветь до 30 гривен и даже больше. Как видим на инфографике сайта Минфин, по состоянию на 21 декабря все виды топлива "проседают" в цене.
Как писал "Телеграф" ранее, в Украине могут вернуть нулевое растаможивание авто. Однако не для всех.