Хотів виділитись? У Києві горе-водій запаркувався на весь тротуар (фото)

Його пропонують покарати цеглою на капоті

З якоїсь причини водіїв, які нахабно та відверто не мудро паркуються, з кожним роком не стає менше. І не відомо, якими думками керуються власники таких автомобілів, які паркуються впоперек проїзду чи проходу.

Так і сталося днями в Києві. Відповідне фото ще одного героя парковки публікує телеграм-канал dtp.kiev.ua.

Водій Haval перекрив "передком" весь тротуар

Водій китайського позашляховика запаркувався таким чином, що не залишив жодного проходу для пішоходів на тротуарі. При цьому на фото видно, що інші водії запаркувалися повздовж, а він вирішив залишити своє авто діагонально. Чому? Наразі не відомо. Інцидент стався на вулиці Бориспольській.

Соцмережі, як завжди, вибухнули коментарями з оцінкою дій цього водія. Публікуємо найцікавіші із них.

До речі, на фото показано один із найновіших позашляховиків китайського концерну з випуску авто Haval. Цей екземпляр, випущений у 2021 році, привезли з-за кордону. Це середньорозмірний кросовер, який просто мега популярний в Китаї. Авто може бути оснащене 1,5 або 2-літровими двигунами з автоматичною або механічною коробкою передач.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україну привезли позашляховик, створений скандальним британським мільярдером. Його створення супроводжувалося неабиякими сварками.