За популярне порушення ПДР арештовують на 10 діб: кому приготуватись

Краще не попадатись

Нові правила технічного огляду транспортних засобів ввели минулого року. Проте і зараз багато водіїв не знають, що через одне з дуже популярних порушень вдасться уникнути відповідальності.

Проте це працює не так. Проти водіїв, які керують автомобілем без документа про технічний огляд, можуть застосувати адміністративний арешт. Розповідаємо, кому обов’язково потрібно пройти техогляд у 2024 році.

Коли патрульні зупиняють водія (при порушенні ПДР чи через іншу причину), він обов’язково повинен пред’явити техпаспорт на авто, своє водійське посвідчення і документ про проходження технічного огляду.

Деталі правопорушення

Відбувається це лише за умови, якщо транспортний засіб є в переліку тих, які обов’язково мають проходити техогляд. Наразі в Україні не у всіх водіїв вимагають цей документ.

Якщо ТЗ є в цьому переліку, а талона немає, дії водія кваліфікують за ч. 4 статті 121 КУпАП і складають на нього адміністративний протокол. Згідно з ним, порушник повинен оплатити штраф у розмірі 340 гривень. Але якщо протягом року цей же водій вчинить повторне правопорушення, його можуть позбавити права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців. Є ще інший вид покарання, який може обрати суд на свій розсуд — це адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.

Арешт також суд може призначити, якщо водій-порушник просить не позбавляти його права керування авто, і обирає цей вид покарання. Так і трапилося нещодавно у Чернігівській області. Згідно зі справою про адміністративне правопорушення № 734/848/23, водій щиро покаявся. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 діб арешту.

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