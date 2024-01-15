Рус

"Це якесь захоплення ТЦ": у Києві водій оригінально припаркувався, порушивши усе, що можна було

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Неправильна парковка в Києві Новина оновлена 15 січня 2024, 11:13
Неправильна парковка в Києві. Фото dtp.kiev.ua

Це ж треба було до такого додуматись!

У сучасних мегаполісах автомобілів стільки, що немає місця не те що для парковки, але деколи й для комфортного руху пішоходів. Проте часто стається так, що і місця вдосталь, але водії, думаючи лише про власний комфорт, залишають машину де їм вигідно.

Так і сталося сьогодні у Києві. Водій авто VOLKSWAGEN JETTA 2012 року випуску залишив свій транспортний засіб просто на пішохідному переході, та ще й під дверима торгового центру. Відповідне фото опублікували на телеграм-каналі dtp.kiev.ua.

Сталося це біля ТРЦ Республіка, що на Кільцевій дорозі. На фото видно, що парковка майже пуста, тому у водія було вдосталь місця, щоб залишити своє авто.

У коментарях думки, як завжди, розділились. Хтось виправдовує водія, кажучи, що він хоча б не залишив авто на місці для ТЗ людей з обмеженими можливостями. Інші кажуть, що гіршого, ніж перекрити вхід до ТЦ, бути не може. Пропонуємо найцікавіші коментарі.

Який штраф може загрожувати водію

Розмір штрафу за порушення правил паркування ТЗ в описаних випадках — 15 неоподаткованих мінімумів. А за паркування на місці для осіб з інвалідністю крім штрафу, ваше авто евакуюють.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Хрещатику "герой парковки" викликав гнів користувачів Мережі та водіїв. Як з'ясувалось, авто належить одному з департаментів Київської обласної державної адміністрації.

Теги:
#Авто #Київ #Парковки для інвалідів #Незаконне паркування #Штрафи за неправильну парковку і стоянку #герої парковки