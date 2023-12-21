"Герой парковки" на Хрещатику викликав гнів мережі та водіїв: стало відомо, кому належить авто

Рух автівок у центрі міста знову ледь не паралізувало, автовласники і пересічні містяни — у шоці від нахабства

У Києві в четвер, 21 грудня, черговий "герой парковки" ледь не спровокував затор прямо на Хрещатику. Як повідомив у себе в Facebook депутат Київради Леонід Ємець, позашляховик припаркувався біля Головпоштамту на Майдані Незалежності, що спровокувало гнів водіїв, яких власник джипу фактично примусив об'їжджати і створювати небезпеку на головній вулиці країни.

"Це чудо зупинилось посеред Хрещатика біля Пошти. Включило аварійку і поскакало. І тепер цілий потік авто, сигналячи і матюкаючись, об'їжджає цього "героя парковки". Може, хтось знає за ким цей номер? Для передачі вітань від вдячних учасників дорожнього руху? П.С. Перепост вітається, як і реакція правоохоронних органів", — обурився обранець і повідомив, що готує відповідне депутатське звернення в ОДА.

Як з'ясував "Телеграф", автівка Mitsubishi Outlander належить департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації. За даними аналітичної системи YouControl, цей позашляховик — 2019 року випуску і, що дивно, раніше не фігурував у провадженнях про порушення Правил дорожнього руху.

Примітно, що у власності обласних комунальників з цього департаменту перебувають ще два такі мажорні автомобілі — обидва також 2019 р.в. Напевно, функціонери скромнішого рангу їздять на звичайному Opel Omega 2002 р.в.

Зазначимо, окрім безпосередньо водіїв, які об'їжджали і сигналили чорному позашляховику на Хрещатику, своє обурення висловили і користувачі соцмереж під постом Ємця. Причому деякі юзери вказують на системну проблему з паркуванням у центрі міста та вказують локації, де автохами постійно заважають пішоходам з дітьми.

Що змусило водія Mitsubishi Outlander зупинитися, попри заборону паркування, залишається невідомим. Ймовірно, це згодом вже з’ясують правоохоронці, а власнику загрожує штраф.

Як повідомлялось, недавно з'явилися подробиці про чоловіка, який збив на смерть військового на блокпосту в Києві 22 жовтня. Ним виявився адвокат Віталій Туровський.

Також "Телеграф" повідомляв про п'яного мажора, який після ДТП раптово став "тверезим".