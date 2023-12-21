"Герой парковки" на Крещатике вызвал гнев сети и водителей: стало известно, кому принадлежит авто

Движение автомобилей в центре города снова чуть не парализовало, автовладельцы и рядовые горожане — в шоке от наглости

В Киеве в четверг, 21 декабря, очередной "герой парковки" чуть не спровоцировал пробку прямо на Крещатике. Как сообщил у себя в Facebook депутат Киевсовета Леонид Емец, внедорожник припарковался у Главпочтамта на Майдане Незалежности, что спровоцировало гнев водителей, которых владелец джипа фактически заставил объезжать и создавать опасность на главной улице страны.

"Это чудо остановилось посреди Крещатика у Почты. Включило аварийку и поскакало. И теперь целый поток авто, сигналя и матерясь, объезжает этого "героя парковки". Может, кто-то знает, за кем этот номер? Для передачи поздравлений от благодарных участников дорожного движения? П.С. Перепост приветствуется, как и реакция правоохранительных органов", — возмутился избранник и сообщил, что готовит соответствующее депутатское обращение в ОГА.

Как выяснил "Телеграф", автомобиль Mitsubishi Outlander принадлежит департаменту регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Киевской областной государственной администрации. По данным аналитической системы YouControl, этот внедорожник – 2019 года выпуска и, что удивительно, раньше не фигурировал в производствах о нарушении Правил дорожного движения.

Примечательно, что в собственности областных коммунальщиков из этого департамента находятся еще два таких мажорных автомобиля — оба 2019 г.в. Наверное, функционеры более скромного ранга ездят на обычном Opel Omega 2002 г.в.

Кроме непосредственно водителей, которые объезжали и сигналили черному внедорожнику на Крещатике, свое возмущение выразили и пользователи соцсетей под постом Емца. Причем некоторые юзеры указывают на системную проблему с парковкой в центре города и называют локации, где автохамы постоянно мешают пешеходам с детьми.

Что заставило водителя Mitsubishi Outlander остановиться, несмотря на запрет парковки, остается неизвестным. Вероятно, это уже выяснят правоохранители, а владельцу грозит штраф.

Как сообщалось, недавно появились подробности о мужчине, который сбил насмерть военного на блокпосте в Киеве 22 октября. Им оказался адвокат Виталий Туровский.

Также "Телеграф" сообщал о пьяном мажоре, который после ДТП внезапно стал "трезвым".