Заносить авто на слизькій дорозі? Простий спосіб виправити це на "автоматі" та "механіці"

У такому випадку головне — не панікувати

Навіть досвідчений водій може зіштовхнутись з заносом автомобіля, особливо у зимовий період. У такому разі потрібно відкинути паніку і пригадати, як діяти у таких випадках.

Занос виникає тоді, коли вісь автомобіля не збігається з напрямком руху. Задні колеса вміщаються вправо чи вліво відносно неї. Є декілька прийомів, як вирівняти своє авто на "автоматі" та на "механіці".

Як вирівняти авто на "автоматі"

Якщо ви водій автомобіля з автоматичною трансмісією, ваш помічник — це режим "L" або "2", який обмежує використання вищих передач. Переведіть коробку в цей режим, і ви помітите, як автомобіль почне сповільнено гальмувати. Не затискайте гальма сильно.

Як гальмувати на "механіці"

Запам’ятайте раз і назавжди: якщо автомобіль йде в занос, ніколи не можна переводити його на нейтральну передачу. Це зробить автомобіль неконтрольованим.

Потрібно під час заносу відпустити газ і натиснути на зчеплення. Це дозволить колесам повертатися в потрібному напрямку, контролюючи ситуацію.

Привід: передній, задній чи повний

Але принципи вирівнювання авто не лише залежить від типу трансмісії. Також важливо те, який в автомобіля привід.

Якщо заносить авто з переднім приводом, не можна різко гальмувати — машину відразу занесе на зустрічку чи в дерево. Натискати треба не на гальма, а на педаль газу. І робити це плавно, поки авто не вирівняється. Тоді вже можна починати гальмувати, вивертаючи кермо у протилежний від заносу бік.

На задньопривідному авто не можна затискати гальма. Вирівнюють напрям руху автомобіля у той бік, у який її заносить. Коли машина починає вирівнюватись, кермо викручують прямо.

На повному приводі потрібно бути ще уважнішим. Керувати треба обома осями одночасно, що непросто навіть для дуже досвідчених водіїв. Спочатку потрібно зменшити швидкість. Для цього скористайтесь методом короткочасного гальмування — це періодичне плавне натискання на педаль гальм. Але не знімайте ногу з педалі газу різко — робіть це поступово. Скидайте швидкість поступово. Коли автомобіль вирівняється, можна збільшити подачу палива.

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