Заносит авто на скользкой дороге? Простой способ исправить это на "автомате" и "механике"

В таком случае главное – не паниковать

Даже опытный водитель может столкнуться с заносом автомобиля, особенно в зимний период. В таком случае нужно отбросить панику и вспомнить, как поступать в таких случаях.

Занос возникает тогда, когда ось автомобиля не совпадает с направлением движения. Задние колеса перемещаются вправо или влево по отношению к ней. Есть несколько приемов, как выровнять свой автомобиль на "автомате" и на "механике".

Как выровнять авто на "автомате"

Если вы водитель автомобиля с автоматической трансмиссией, ваш помощник – это режим "L" или "2", ограничивающий использование более высоких передач. Переведите коробку в этот режим и вы заметите, как автомобиль начнет замедленно тормозить. Не зажимайте тормоза сильно.

Как тормозить на "механике"

Запомните раз и навсегда: если автомобиль уходит в занос, никогда нельзя переводить его на нейтральную передачу. Это сделает автомобиль неконтролируемым.

Во время заноса нужно отпустить газ и нажать на сцепление. Это позволит колесам возвращаться в нужном направлении, контролируя ситуацию.

Привод: передний, задний или полный

Но принципы выравнивания авто не только зависят от типа трансмиссии. Также важно то, какой у автомобиля привод.

Если заносит авто с передним приводом, нельзя резко тормозить – машину сразу занесет на встречку или в дерево. Нажимать нужно не на тормоза, а на педаль газа. И делать это нужно плавно, пока авто не выровняется. Тогда уже можно начинать тормозить, выворачивая руль в противоположную от заноса сторону.

На заднеприводном авто нельзя зажимать тормоза. Выравнивают направление движения автомобиля в ту сторону, в которую ее заносит. Когда машина начинает выравниваться, руль выкручивают прямо.

На полном приводе нужно быть еще более внимательным. Управлять нужно обеими осями одновременно, что непросто даже для очень опытных водителей. Сначала нужно сбавить скорость. Для этого воспользуйтесь методом кратковременного торможения – это периодическое плавное нажатие на тормозной педаль. Но не снимайте ногу с педали газа резко – делайте это постепенно. Сбрасывайте скорость плавно. Когда автомобиль выровняется, можно увеличить подачу топлива.

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