Підсумки дня 27 серпня: загибель українського військового на Донбасі, падіння бомбардувальника в РФ, перехід Роналду в "МЮ"
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Вечірній дайджест головних новин 27 серпня
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою, за добу 26 серпня захворіли COVID-19 2032 людини, серед них 127 дітей і 46 медпрацівників.
У Росії розбився бомбардувальник Су-24
Під російською Перм’ю розбився бомбардувальник СУ-24. За попередньою інформацією, у літака відмовила техніка, проте пілотам вдалося катапультуватися.
На Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий
У п’ятницю, 27 серпня, в результаті обстрілу українських позицій російськими бойовиками на Донбасі смертельне поранення отримав військовослужбовець Збройних сил України.
Кріштіану Роналду повернувся в Манчестер Юнайтед
П’ятиразовий володар Золотого м’яча і вже екс-зірка туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду перейшов в англійський "Манчестер Юнайтед".
Паралімпіада в Токіо
Впятніцу, 27 серпня, на Паралімпіаді в Токіо завершився третій ігровий день. Збірна України сьогодні зуміла добути 13 нагород, включаючи два "золота".
У Києві згадуючи легендарного Богдана Ступку
Сьогодні, 27 серпня, легендарному акторові Богдану Ступці виповнилося б 80 років. На честь вшанування його пам’яті в столиці відкрили меморіальну дошку на будинку, де жив актор,
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