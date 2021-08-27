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Підсумки дня 27 серпня: загибель українського військового на Донбасі, падіння бомбардувальника в РФ, перехід Роналду в "МЮ"

Автор
Г. Лубенець
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Підсумки дня 27 серпня: загибель українського військового на Донбасі, падіння бомбардувальника в РФ, перехід Роналду в "МЮ" Новина оновлена 27 серпня 2021, 21:12
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Вечірній дайджест головних новин 27 серпня

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

Згідно зі статистикою, за добу 26 серпня захворіли COVID-19 2032 людини, серед них 127 дітей і 46 медпрацівників.

У Росії розбився бомбардувальник Су-24

Су-24
Су-24

Під російською Перм’ю розбився бомбардувальник СУ-24. За попередньою інформацією, у літака відмовила техніка, проте пілотам вдалося катапультуватися.

На Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий

Донбас
Донбас

У п’ятницю, 27 серпня, в результаті обстрілу українських позицій російськими бойовиками на Донбасі смертельне поранення отримав військовослужбовець Збройних сил України.

Кріштіану Роналду повернувся в Манчестер Юнайтед

Роналду
Роналду

П’ятиразовий володар Золотого м’яча і вже екс-зірка туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду перейшов в англійський "Манчестер Юнайтед".

Паралімпіада в Токіо

Паралімпіада
Паралімпіада

Впятніцу, 27 серпня, на Паралімпіаді в Токіо завершився третій ігровий день. Збірна України сьогодні зуміла добути 13 нагород, включаючи два "золота".

У Києві згадуючи легендарного Богдана Ступку

Богдан Ступка
Богдан Ступка

Сьогодні, 27 серпня, легендарному акторові Богдану Ступці виповнилося б 80 років. На честь вшанування його пам’яті в столиці відкрили меморіальну дошку на будинку, де жив актор,

Підсумки дня 27 серпня: загибель українського військового на Донбасі, падіння бомбардувальника в РФ, перехід Роналду в "МЮ"
Україна
Підсумки дня 27 серпня: загибель українського військового на Донбасі, падіння бомбардувальника в РФ, перехід Роналду в "МЮ"
Дата публікації
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Категорія
Підсумки дня 27 серпня: загибель українського військового на Донбасі, падіння бомбардувальника в РФ, перехід Роналду в "МЮ"
Підсумки дня 27 серпня: загибель українського військового на Донбасі, падіння бомбардувальника в РФ, перехід Роналду в "МЮ"
Дата публікації
Категорія
Не прорив, а розвиток: чому Зеленський присвоїв собі заслуги Порошенка, Яценюка і навіть Азарова
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