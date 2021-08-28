Україна більш не закуповуватиме індійські вакцини від коронавірусу

З 11,5 мільйона замовлених доз вакцин в Україну поставили лише 500 тисяч.

МОЗ України відмовився від закупівель вакцин від коронавірусу у Індії і працює над розривом існуючих контрактів.

Про це заявив глава відомства Віктор Ляшко, пише РБК-Україна.

Йдеться про контракт з Serum Institute India (SII) на закупівлю 1,5 мільйона доз вакцин AstraZeneca (що носять назву CoviShield) і 10 мільйонів препарату Novavax.

Ляшко зазначив, що з усього обсягу засобів від COVID-19 в Україні з Індії було поставлено лише 500 тисяч доз CoviShield.

Що стосується вакцини Novavax, то Україна внесла передоплату на 2 мільйони доз, однак тепер кошти швидше за все повернуть. Сам засіб не було зареєстровано ніде, але навіть якщо до кінця року ВООЗ схвалить його для екстреного застосування, то все одно, передбачає Ляшко, дуже мало людей захочуть ним робити щеплення.

Ситуація з коронавірусом в Індії різко погіршилася після того, як в квітні близько мільйона людей взяли участь в релігійних заходах і викупалися в річці Ганг.

Після цього в країні почали фіксувати до 350 тисяч нових випадків COVID-19 в добу. Крім того різко підскочила і смертність, через що спалювання тіл небіжчиків організовували прямо в міських парках.

Бідніші верстви населення, які не могли забезпечити гідних похоронів, просто скидали тіла в річку.

Масла у вогонь підлила поява там більш небезпечного коронавірусу штаму Дельта. Це призвело до того, що влада країни ввела заборону на експорт вакцин з Індії до тих пір, поки ситуація з хворобою не стане більш контрольованою.