Зміцнення вертикалі влади, кадрові заміни і подорожчання тарифів на ЖКП — чого чекати українцям цієї осені

Заміна кадрів в Кабміні і силових органах і загальне зміцнення вертикалі влади — тренди осені

З наступного тижня по повній програмі стартує новий політичний сезон в Україні. У понеділок, 6 вересня, відбудеться позачерговий з’їзд партії "Слуга народу". Будуть, зокрема, вирішувати кадрові питання, в тому числі щодо кандидатів на довиборах в Раду.

У вівторок, 7 вересня, починаються після літніх канікул засідання українського парламенту.

Народний депутат України VIII скликання (Радикальна партія), колишній голова Комітету виборців України, експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов спрогнозував для "Телеграфа" основні тенденції нового політичного сезону.

Експерт вважає, що на з’їзді правлячої партії можна очікувати виступ президента Володимира Зеленського, який розставить акценти і поставить завдання на новий політичний сезон.

"Важливим сигналом буде присутність або відсутність певних осіб, а також можливі зміни в складі партійних органів. Саме на з’їзді проясниться ситуація з можливою заміною спікера Ради, а також пріоритети в кадрових чистках в Кабміні", — зазначає Попов.

Трендом осені, на його думку, стане зміцнення вертикалі влади. Це стосується як кадрових змін у виконавчій владі, так і посилення контролю за інформаційним полем, підкреслює експерт.

"Санкції проти окремих сайтів, телеканалів і їх власників повинні зменшити потік критики дій влади, — пояснює він. — У разі сприяння з боку США українська влада також отримає вплив на алгоритми видачі інформації в Гуглі, Фейсбуці і Ютьюбі".

У новому сезоні, на думку Попова, повинні відбутися і важливі зміни в силових органах.

"Це ймовірна заміна міністра оборони, прийняття нового закону про СБУ, призначення спеціалізованого антикорупційного прокурора, старт роботи Бюро економічної безпеки (БЕБ), формування конкурсної комісії з відбору нового директора НАБУ. Позиції української влади в цих процесах будуть трохи збалансовані впливом західного лобі", — припускає експерт.

Головним викликом осені він вважає ціни на енергоносії і відповідно підняття комунальних тарифів, насамперед на опалення.

"Програму субсидій скорочено, місцева влада не має ресурсу на компенсацію зростання тарифів. Після першої ж платіжки можна очікувати протестних виступів і масових неплатежів", — прогнозує Попов.

На його думку, поки особистий рейтинг Зеленського перевищує 30% і він не має альтернатив — навряд чи відбудеться об’єднання опозиції.

"Її лідери і спонсори вважають за краще домовлятися з владою окремо по кожному конкретному питанню, але не формуватимуть єдиний фронт. Навіть атака на мера Києва Віталія Кличка не перетворює його в лідера об’єднаної опозиції, і призначення нового голови КМДА залишається досить імовірним сценарієм на осінь", — резюмує Попов.

Аналітик Віктор Бобиренко раніше розповів "Телеграфу", чого варто очікувати восени від влади Зеленського.