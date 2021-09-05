Укрепление вертикали власти, кадровые замены и подорожание тарифов на ЖКУ - чего ждать украинцам этой осенью

Замена кадров в Кабмине и силовых органах и общее укрепление вертикали власти — тренды осени

Со следующей недели по полной программе стартует новый политический сезон в Украине. В понедельник, 6 сентября, состоится внеочередной съезд партии "Слуга народа". Будут, в частности, решать кадровые вопросы, в том числе касательно кандидатов на довыборах в Раду.

Во вторник, 7 сентября, начинаются после летних каникул заседания украинского парламента.

Народный депутат Украины VIII созыва (Радикальная партия), бывший глава Комитета избирателей Украины, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов спрогнозировал для "Телеграфа" основные тенденции нового политического сезона.

Эксперт считает, что на съезде правящей партии можно ожидать выступление президента Владимира Зеленского, который расставит акценты и поставит задачи на новый политически сезон.

"Важным сигналом будет присутствие или отсутствие определенных лиц, а также возможные изменения в составе партийных органов. Именно на съезде прояснится ситуация с возможной заменой спикера Рады, а также приоритеты в кадровых чистках в Кабмине", – отмечает Попов.

Трендом осени, по его мнению, станет укрепление вертикали власти. Это касается как кадровых изменений в исполнительной власти, так и усиления контроля за информационным полем, подчеркивает эксперт.

"Санкции против отдельных сайтов, телеканалов и их владельцев должны уменьшить поток критики действий власти, – поясняет он. – В случае содействия со стороны США украинские власти также получат влияние на алгоритмы выдачи информации в Гугле, Фейсбуке и Ютьюбе".

В новом сезоне, по мнению Попова, должны состояться и важные изменения в силовых органах.

"Это вероятная замена министра обороны, принятие нового закона о СБУ, назначение специализированного антикоррупционного прокурора, старт работы Бюро экономической безопасности (БЭБ), формирование конкурсной комиссии по отбору нового директора НАБУ. Позиции украинской власти в этих процессах будут немного сбалансированы влиянием западного лобби", – предполагает эксперт.

Главным вызовом осени он считает цены на энергоносители и соответственно поднятие коммунальных тарифов, прежде всего на отопление.

"Программа субсидий сокращена, местные власти не имеют ресурса на компенсацию роста тарифов. После первой же платежки можно ожидать протестных выступлений и массовых неплатежей", – прогнозирует Попов.

По его мнению, пока личный рейтинг Зеленского превышает 30% и он не имеет альтернатив – вряд ли произойдет объединение оппозиции.

"Ее лидеры и спонсоры предпочитают договариваться с властями по отдельности по каждому конкретному вопросу, но не формировать единый фронт. Даже атака на мэра Киева Виталия Кличко не превращает его в лидера объединенной оппозиции, и назначение нового главы КГГА остается весьма вероятным сценарием на осень", – резюмирует Попов.

Аналитик Виктор Бобыренко ранее рассказал "Телеграфу", чего стоит ожидать осенью от власти Зеленского.