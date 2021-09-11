Синоптична насолода — Наталка Діденко розповіла про погоду в неділю

Друга неділя вересня буде теплою.

Погода в останній день другого тижня вересня — 12 -го числа буде аналогічна попереднім дням — тепло і сонячно.

Про це розповіла синоптик Наталія Діденко в Facebook.

Вона зазначила, що погода в неділю буде справжньою "синоптичною насолодою": +20 +26 градусів і сухо в більшості областей України. Очікується ясне безхмарне небо. Винятком стане тільки Закарпаття та південна частина країни — легкі хмаринки злегка знизять сонячну активність і можуть викликати незначні опади.

Діденко пише, що не варто при ясній і сухій погоді розпалювати багаття і захоплюватися шашликами — є високий рівень небезпеки пожежі.

У Києві погода в неділю буде хорошою — теплою і сонячною. Температура повітря близько +22 +24 градусів.

Що ж стосується більш далеких прогнозів, то з вівторка в Україні очікується повернення прохолоди.

Раніше "Телеграф" писав, що теплі деньки в Україні протримаються до середини вересня. Осінь традиційно вважається "грибним сезоном" тому ми підготували для вас пам’ятку з правилами для грибників.