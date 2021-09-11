Синоптическое наслаждение - Наталья Диденко рассказала про погоду в воскресенье

Второе воскресенье сентября будет теплым.

Погода в последний день второй недели сентября — 12 числа будет аналогична предыдущим дням — тепло и солнечно.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Она отметила, что погода в воскресенье будет настоящим "синоптическим наслаждением": +20 +26 градусов и сухо в большинстве областей Украины. Ожидается ясное безоблачное небо. Исключением станет только Закарпатье и южная часть страны — легкие тучки слегка снизят солнечную активность и могут вызвать незначительные осадки.

Диденко пишет, что не стоит при ясной и сухой погоде разжигать костры и увлекаться шашлыками — есть высокий уровень опасности пожара.

В Киеве погода в воскресенье будет хорошей — теплой и солнечной. Температура воздуха около +22 +24 градусов.

Что же касается более далеких прогнозов, то со вторника в Украине ожидается возвращение прохлады.

Ранее "Телеграф" писал, что теплые деньки в Украине продержатся до середины сентября. Осень традиционно считается "грибным сезоном" поэтому мы подготовили для вас памятку с правилами для грибников.