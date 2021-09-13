На закупках ноутбуків для вчителів хотіли вкрасти 300 мільйонів: як "працювала" схема

Загальний обсяг виділеної суми на закупівлю ноутбуків становить 980 млн грн.

Кіберспеціалісти Служби безпеки України розкрили механізм "відкатів" при закупівлі близько 60 тисяч ноутбуків відповідно до урядової програми "Ноутбук — кожному вчителю".

Про це в понеділок, 13 вересня, повідомляє спільний брифінг СБУ, Мінцифри та Міністерства освіти.

Як розповідає в.о. начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюка, зловмисники видавали себе за уповноважених керівників Мінцифр і намагалися домовитися з учасниками ІТ ринку. Якби аферу вдалося реалізувати, то злочинці отримали б приблизно 300 мільйонів гривень, тобто 30% "відкатів" від субвенції.

СБУшники повідомили про злочинну схему Міністерствам цифрової трансформації та освіти, які займаються субвенцією. Окрім того, працівники правоохоронних органів передали інформацію близько 30 ІТ компаніям, які є учасниками ринку.

Наразі у Службі безпеки не повідомляють кількість учасників афери, кажучи, що перевірка ще триває.

Голова Міністерства цифрової технології запевнив, що всі укладені договори будуть перевірятися, а субвенція продовжує діяти. Також він застеріг учасників ІТ-ринку, щоб вони не передавали нікому кошти.

Нагадуємо, що заява Міністерств цифрової трансформації та освіти зʼявилася у липні 2021 року. Тоді йшлося про плани закупівлі 60 тисяч ноутбуків для вчителів до кінця цього року. Перш за все стояло завдання забезпечити технологіями установи загальної та середньої освіти, де навчається не менше 250 учнів.

Загальний обсяг виділеної суми на закупівлю ноутбуків становить 980 млн грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в одній зі шкіл Броварського району на Київщині перед початком навчального року не було ні парт, ні вчительки для учнів першого класу.

Нагадуємо, що мер міста Камʼянське Андрій Білоусов попався на відмиванні мільйонів з аптек та закупівлі ліків.