Рус

На закупках ноутбуків для вчителів хотіли вкрасти 300 мільйонів: як "працювала" схема

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
Читать на русском
Автор
14
Шахраї видавали себе за представників Мінцифр Новина оновлена 13 вересня 2021, 12:58
Шахраї видавали себе за представників Мінцифр

Загальний обсяг виділеної суми на закупівлю ноутбуків становить 980 млн грн.

Кіберспеціалісти Служби безпеки України розкрили механізм "відкатів" при закупівлі близько 60 тисяч ноутбуків відповідно до урядової програми "Ноутбук — кожному вчителю".

Про це в понеділок, 13 вересня, повідомляє спільний брифінг СБУ, Мінцифри та Міністерства освіти.

Як розповідає в.о. начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюка, зловмисники видавали себе за уповноважених керівників Мінцифр і намагалися домовитися з учасниками ІТ ринку. Якби аферу вдалося реалізувати, то злочинці отримали б приблизно 300 мільйонів гривень, тобто 30% "відкатів" від субвенції.

СБУшники повідомили про злочинну схему Міністерствам цифрової трансформації та освіти, які займаються субвенцією. Окрім того, працівники правоохоронних органів передали інформацію близько 30 ІТ компаніям, які є учасниками ринку.

Наразі у Службі безпеки не повідомляють кількість учасників афери, кажучи, що перевірка ще триває.

Голова Міністерства цифрової технології запевнив, що всі укладені договори будуть перевірятися, а субвенція продовжує діяти. Також він застеріг учасників ІТ-ринку, щоб вони не передавали нікому кошти.

Нагадуємо, що заява Міністерств цифрової трансформації та освіти зʼявилася у липні 2021 року. Тоді йшлося про плани закупівлі 60 тисяч ноутбуків для вчителів до кінця цього року. Перш за все стояло завдання забезпечити технологіями установи загальної та середньої освіти, де навчається не менше 250 учнів.

Загальний обсяг виділеної суми на закупівлю ноутбуків становить 980 млн грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в одній зі шкіл Броварського району на Київщині перед початком навчального року не було ні парт, ні вчительки для учнів першого класу.

Нагадуємо, що мер міста Камʼянське Андрій Білоусов попався на відмиванні мільйонів з аптек та закупівлі ліків.

Образи на адресу Володимира Зеленського з’явилися в Чернігові У серпні
Суспільство
Жителя Чернігова судять за написи "Зєля — х**ло": чоловік висловив "Телеграфу" свою позицію
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Образи на адресу Володимира Зеленського з’явилися в Чернігові У серпні
Жителя Чернігова судять за написи "Зєля — х**ло": чоловік висловив "Телеграфу" свою позицію
Дата публікації
Категорія
Україна хоче провести Олімпійські ігри
Україна має намір стати господарем зимових Олімпійських ігор: що відповіли у МОК
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський повідомив важливу деталь розмови з Байденом у Білому домі
Дата публікації
Категорія
Олег Верняєв
"Сюсюкання не буде": гімнаст Верняєв погрожує змінити громадянство
Дата публікації
Категорія
Костянтин Войтенко. Фото з архіву героя
Актор Костянтин Войтенко: Навіть якщо у нас гонорари нижче, ніж в інших країнах, це не означає, що ми другосортні